Uomini e Donne: l'ex tronista rompe il silenzio su Gianmarco e Martina

Tra sentimenti e decisioni a Uomini e Donne: la confessione sorprendente dell’ex tronista Cristian Forti su Gianmarco e Martina.

Il mondo di Uomini e Donne continua a generare storie e gossip che appassionano i fan, tra scelte romantiche, triangoli sentimentali e legami duraturi. Tra le coppie nate nel programma, Cristian Forti e Valentina Pesaresi rappresentano un esempio di amore stabile, mentre la vicenda di Martina De Ioannon, Gianmarco Steri e Ciro Solimeno continua a far discutere sui social.

Uomini e Donne, il legame della coppia a distanza di due anni dalla scelta

Cristian Forti e Valentina Pesaresi, una delle coppie più amate del trono classico di Uomini e Donne, continuano a far parlare di sé per la solidità del loro legame. Ospiti a Casa Lollo, i due hanno raccontato come procede la loro relazione a distanza di due anni dalla scelta. Nonostante il sentimento forte, la convivenza per ora rimane “part time”: come spiega Valentina, “Durante la settimana ognuno sta a casa propria, il week-end ci vediamo molto di più… La volontà della convivenza c’è, io parto dal presupposto che queste cose vengano un po’ con il tempo”.

Cristian ha aggiunto un pensiero sul matrimonio, chiarendo la sua visione: “Ma chi si sposa più! Per me non è necessario, io penso che se ti ami, ti rispetti, lo fai a prescindere dal matrimonio”. La coppia ha dunque trovato un equilibrio che le permette di coltivare la propria indipendenza senza rinunciare all’intimità e al tempo insieme.

Uomini e Donne, la confessione a sorpresa dell’ex tronista su Gianmarco e Martina

Durante l’intervista, Cristian e Valentina non hanno esitato a commentare anche il famoso triangolo formato da Ciro Solimeno, Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, che ha animato i social per settimane.

Valentina ha confessato il suo sostegno sin dai tempi di Temptation Island: “Io fin da subito… tutti dicevano che non si stesse comportando bene ma io invece l’ho sempre adorata… mi è sempre piaciuta lei”. Tuttavia, ha riconosciuto che la scelta di Ciro di salire sul trono è stata giusta: “Sicuramente penso che Ciro abbia fatto bene ad accettare il trono, al posto suo anche avrei accettato… alla fine che doveva fare?”.

Cristian, dal canto suo, ha ammesso che il proprio orgoglio gli avrebbe impedito di tornare con qualcuno che lo aveva rifiutato pubblicamente: “Una persona che non mi ha scelto, che mi ha rifiutato davanti a tutti… io non riuscirei”. Tra opinioni sincere e riflessioni personali, la coppia ha mostrato maturità e rispetto verso le scelte altrui, confermando la loro coesione anche nei momenti di gossip più intensi.