I due comici nello studio di Maria De Filippi: ecco cosa è successo con la dama e l'opinionista.

Puntata clamorosa di “Uomini e Donne“, con Pio e Amedeo, il noto duo comico, in studio. Ecco cosa è successo con Gemma Galgani e Tina Cipollari.

Nella puntata di oggi, giovedì 26 novembre 2025, di “Uomini e Donne” sono scesi nel parterre Pio e Amedeo. I due, in studio per promuovere il loro nuovo film dal titolo “Oi Vita Mia“, sono scesi però come cavalieri di Gemma Galgani, e hanno appunto finto di corteggiarla, incalzati da Tina Cipollari e da Gianni Sperti.

La Cipollari, per provocare, ha detto “Ha 76 anni”, raccogliendo così il dissenso della storica dama. Dopo una serie di battute, la richiesta di un lento. Ecco cosa è successo.

In studio a “Uomini e Donne“ dunque Pio e Amedeo. Quest’ultimo ha chiesto un lento con Gemma, chiedendo anche “io voglio pure i petali di rose rosse!” Amedeo e Gemma eccoli in centro studio, raggiunti poi da Pio che ha deciso di coinvolgere proprio la Cipollari. Con la musica di Gabbani “Viva la vita” è successo di tutto, con Amedeo che fa a Gemma: “mi è venuta voglia di pomiciare, posso?“ Lei accetta ed ecco il primo bacio, con Pio che prova dunque a baciare Tina, all’inizio restia ma poi consenziente. Tra le risate termina questo divertente siparietto!