Flavio Ubirti a Uomini e Donne: reazione improvvisa e inaspettata davanti all...

Flavio Ubirti a Uomini e Donne: reazione improvvisa e inaspettata davanti all...

Uomini e Donne, Flavio Ubirti alle prese con tensioni e scelte importanti: tra Nicole e Martina, il tronista vive momenti di confronti intensi.

La nuova puntata di Uomini e Donne ha visto protagonista Flavio Ubirti, alle prese con scelte difficili e momenti di forte tensione con le sue corteggiatrici, tra emozioni contrastanti e colpi di scena inaspettati.

Attimi di tensione e confronti accesi nel parterre Over

La puntata di oggi, 9 dicembre, di Uomini e Donne ha visto il parterre Over protagonista di numerosi momenti di tensione e confronti accesi.

Gemma Galgani è tornata al centro dell’attenzione con un’esterna con Gianni, il quale ha mostrato grande interesse e partecipazione. Nonostante ciò, la dama ha deciso di interrompere la conoscenza, probabilmente ancora legata a vecchi sentimenti per Mario, come suggerito dalle reazioni dello studio.

Nel frattempo, Alessio Pilli Stella ha espresso il suo fastidio verso Jole, accusandola di un presunto interesse nei confronti di Gianmaria, accusa che la dama ha prontamente respinto, ribaltando la situazione. La situazione si è ulteriormente complicata con il coinvolgimento di Federica e la crescente tensione tra Alessio e Gianmaria, che frequentano alcune dame in comune. Alla fine, Jole ha deciso di chiudere definitivamente con Alessio, scatenando la reazione del cavaliere che l’ha attaccata duramente, ricordando il suo precedente tentativo di entrare nel programma, una frecciata che ha catturato l’attenzione di tutti in studio.

Colpo di scena a Uomini e Donne: reazione inaspettata di Flavio Ubirti davanti alle corteggiatrici

La seconda parte della puntata si è concentrata sul Trono Classico, con Flavio Ubirti sempre più esausto per il comportamento delle sue corteggiatrici. Nicole e Martina hanno alternato uscite dallo studio dopo le rispettive sorprese, mettendo alla prova la pazienza del tronista, che ha più volte sottolineato il suo impegno e la sincerità nei confronti di entrambe. La tensione ha trovato eco anche nel parere del pubblico e degli opinionisti, con Tina Cipollari che ha criticato il continuo tira e molla delle ragazze.

Tuttavia, nella registrazione odierna, come riportato da Fanpage, Flavio ha deciso di trascorrere un’intera giornata con Nicole e Martina per approfondire la loro conoscenza quotidiana prima della scelta, prevista entro le prossime due settimane.