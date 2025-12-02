Uomini e Donne, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza fanno emozionare lo s...

Uomini e Donne, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza fanno emozionare lo s...

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza di nuovo a Uomini e Donne: due anni di sentimento, complicità e attimi memorabili.

Dopo due anni d’amore nato negli studi di Uomini e Donne, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza confermano la loro unione più forte che mai. Tra gesti simbolici e parole piene di sentimento, la coppia si prepara a un nuovo capitolo della loro storia.

Il ritorno di una coppia storica a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne di oggi, martedì 2 dicembre, il pubblico ha assistito a un gradito ritorno: quello di Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, storici protagonisti del trono over. La coppia continua a vivere la loro storia d’amore a distanza di due anni, più affiatata che mai. Roberta ha voluto condividere con i telespettatori quanto il loro rapporto sia maturato nel tempo, raccontando:

“Il rapporto è cresciuto, oggi è lui un po’ più controllore, però va bene… è una gelosia sana che mi piace pure. Stiamo insieme da quasi due anni, contro ogni pronostico”.

Durante la puntata, Maria De Filippi ha annunciato il regalo pensato da Roberta per Alessandro. Prima di scartarlo, il compagno ha letto il bigliettino scritto dalla fidanzata:

“È tutto così bello e inaspettato, sei arrivato nel momento in cui avevo smesso di crederci”.

All’interno del pacchetto, Alessandro ha trovato le chiavi della casa di Roberta. Commosso, l’imprenditore campano ha dichiarato: “Lei è la mia famiglia. Quando sto a casa con loro, sono la mia famiglia”.

Uomini e Donne, Roberta di Padua e Alessandro Vicinanza: l’annuncio a sorpresa in studio

Roberta, ospite dello show, ha spiegato come la gelosia iniziale abbia lasciato spazio a una maggiore fiducia reciproca: “Tanto sempre da me torna”. La coppia, dopo due anni di relazione, è pronta a compiere un passo importante: la convivenza. L’ex dama ha accompagnato il momento con un messaggio intenso, consegnando un pacchetto ad Alessandro:

“Con te mi sento felice e tanto al sicuro. Questo regalo è un invito ad entrare ancora di più nella nostra vita… la casa non è solo mia ma anche di mio figlio, la nostra”.

Il gesto simbolico delle chiavi di casa non solo ha emozionato Alessandro, ma ha anche segnato la solidità del loro legame.