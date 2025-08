Circola un'indiscrezione emozionante in merito alla storia d'amore tra i due ex Uomini e Donne. La gioia dei fan

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza potrebbero ben presto regalare sorprese ai loro fan. Almeno stando alle ultime indiscrezioni in merito alla coppia dei due ex Uomini e Donne, innamoratissimi e più uniti che mai: una serie di avvenimenti che sembrerebbero confermare non solo che stiano facendo sul serio ma che possano essere addirittura vicini al grande passo.

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, la clamorosa indiscrezione: pronti al grande passo?

Inizialmente non erano in tanti a scommettere sulla coppia formata da Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza e sulla ‘tenuta’ del legame ma a quanto pare i due sarebbero riusciti a far ricredere tutti. Pur dovendo fare i conti con una serie di pettegolezzi e di congetture, dubbi espressi da parte del pubblico di Uomini e Donne in merito ai retroscena di una relazione che non sembrava convincere tutti.

Ebbene le ultime segnalazioni potrebbero spegnere le illazioni in merito alla coppia. Di recente i due sono tornati come ospiti negli studi di Uomini e Donne e parlando della loro storia hanno fatto ironia in merito alla reciproca gelosia.

Pur confermando che la loro storia procede per il meglio e che i rapporti sono ottimi anche tra il cavaliere e il figlio della compagna. Insomma i tre sembrano davvero pronti a consolidare la famiglia e a quanto pare, si tratta però al momento solo di rumors, potrebbero anche essere intenzionati a consolidare il legame con un matrimonio. Una cerimonia per suggellare il loro amore e costruire insieme la loro vita di coppia. Peraltro i due non hanno mai nascosto l’intenzone di desiderare un figlio insieme e convolare a nozze potrebbe rappresentare il ‘trampolino di lancio’ per il loro progetto di vita. Sarà davvero così?