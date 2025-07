Dopo settimane di rumors, Gianmarco Steri conferma il suo amore e racconta la storia con Cristina Ferrara in un’intervista esclusiva a Chi.

Dopo settimane di indiscrezioni e speculazioni sulla possibile crisi tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, l’attesa è finalmente finita. Gianmarco ha deciso di rompere il silenzio, parlando per la prima volta in modo chiaro e diretto della situazione. Tra smentite e conferme, le sue parole gettano nuova luce sul rapporto con Cristina, mettendo fine ai tanti rumors che hanno tenuto i fan con il fiato sospeso.

Dopo la presunta crisi, Gianmarco Steri rompe il silenzio su Cristina Ferrara

La storia tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara è iniziata davanti alle telecamere di Uomini e Donne e, nonostante l’intensa esposizione mediatica, ha continuato a rafforzarsi anche lontano dagli studi televisivi. Dopo la scelta ufficiale avvenuta il 30 maggio, i due hanno mostrato un legame solido e autentico sui social, ma i rumors sulla rottura non sono mancati.

Le voci su una possibile crisi sono state prontamente smentite dalla stessa Cristina, che, durante una diretta Instagram, ha voluto chiarire che tra loro non c’erano tensioni. Oggi, le parole di Gianmarco confermano quanto la loro unione sia forte e genuina, nonostante qualche inevitabile difficoltà.

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara: tra vita privata e nuovi progetti

In un’intervista esclusiva rilasciata al settimanale Chi, Gianmarco Steri ha raccontato alcuni momenti trascorsi insieme a Cristina durante una vacanza in Sardegna. “Siamo stati praticamente inseparabili, 24 ore su 24”, ha spiegato, sottolineando come la convivenza abbia consolidato il loro rapporto ben oltre i due mesi ufficiali d’innamoramento.

“Ho scoperto tanti lati di lei belli. Ha molti pregi: è una ragazza molto semplice. C’è anche qualche difetto: è molto precisa, io un po’ meno”.

L’ex tronista ha descritto la sua compagna come una persona semplice e con cui riesce a trovare una grande sintonia, lontano dal clamore mediatico.

“Siamo stati in Sardegna una settimana, ma stiamo valutando un nuovo viaggio ad Agosto”.

Parallelamente, Gianmarco ha parlato dei suoi obiettivi professionali, confessando il desiderio di compiere nuovi progetti e di espandere il proprio salone, nonostante l’improvvisa popolarità.

“Mi sono trovato in questo caos, bellissimo…Sto sentendo l’affetto e il calore della gente e una notorietà a cui ovviamente non ero abituato…E ora sto cercando di capire bene dove andare!”.