Nelle ultime settimane si sono diffusi numerosi rumor su una possibile crisi tra Cristina Ferrara e Gianmarco Steri, la coppia amatissima di Uomini e Donne. Tuttavia, una nuova foto pubblicata sui social sembra mettere a tacere tutte le voci, mostrando i due protagonisti più uniti e complici che mai.

Tra viaggi e gossip: la storia di Cristina Ferrara e Gianmarco Steri dopo Uomini e Donne

Dalla fine di un lungo percorso a Uomini e Donne, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara sono spesso finiti sotto i riflettori del gossip. Un viaggio di Gianmarco a Marbella con gli amici ha fatto subito scattare le indiscrezioni su una possibile rottura, voci però prontamente smentite dai diretti interessati. Al rientro in Italia, la coppia si è mostrata affiatata, condividendo diversi momenti sui social.

Dopo qualche giorno trascorso a Roma, Cristina e Gianmarco sono volati a Santorini per rilassarsi al sole e godersi qualche giornata al mare. Con poche mosse, hanno così zittito le voci di crisi, ma un breve periodo di lontananza ha riacceso il dibattito.

Uomini e Donne, Cristina Ferrara e Gianmarco Steri: lo scatto che smentisce la crisi

Un video esclusivo pubblicato dalla pagina “Dariatvgossip” li mostra insieme a Napoli, smentendo definitivamente le voci di crisi. Nonostante ciò, molti spettatori faticano ancora a vederli come una coppia affiatata, forse perché appaiono molto diversi tra loro. Alcuni esperti del settore, come Lorenzo Pugnaloni, sostengono che il rapporto tra i due non sia del tutto chiaro e che la coppia stia sfruttando la loro relazione per creare interesse mediatico.

In ogni caso, proprio a seguito delle ultime polemiche, la coppia ha condiviso una foto dalla palestra che li ritrae sorridenti e sereni, a conferma di una possibile tregua dalle tensioni.