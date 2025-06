Nel mondo di Uomini e Donne, le storie d’amore spesso tengono incollati milioni di spettatori, ma ogni tanto succede qualcosa che va oltre il semplice gossip. Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, una delle coppie più amate del programma, hanno recentemente compiuto un gesto inaspettato che ha lasciato tutti senza parole. Tra critiche, sostegno e tanta curiosità, la loro scelta ha scatenato un vero e proprio terremoto sui social.

Cristina e Gianmarco di Uomini e Donne: amore, vacanze e un progetto inedito

Dopo la romantica scelta in studio, la coppia sta trascorrendo molto tempo insieme, anche con una vacanza speciale. La relazione è ancora agli inizi e Gianmarco e Cristina vivono in città diverse, ma si vocifera che stiano valutando un progetto comune: aprire un salone di Hair and Beauty a Roma, unendo le passioni di entrambi, tra estetica e barber shop.

Uomini e Donne, Cristina e Gianmarco: il gesto choc che nessuno si aspettava

Sebbene sia evidente che Gianmarco Steri e Cristina Ferrara abbiano ormai instaurato un legame profondo, diversi fan di Uomini e Donne restano ancora dubbiosi riguardo alla loro storia. Sui social, si rincorrono voci di crisi, distanze o tensioni che, secondo alcuni, starebbero allontanando Cristina da Gianmarco. Tuttavia, la verità sembra essere ben diversa.

Stanchi delle continue insinuazioni, la coppia ha scelto di rispondere in modo sottile, condividendo nelle ultime ore sui loro profili Instagram foto e video insieme, dimostrando così che non c’è alcun problema tra loro. Chi ancora spera in un possibile ripensamento da parte del tronista e in un confronto con Nadia Di Diodato dovrà rassegnarsi.