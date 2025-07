Da volto noto di Temptation Island a possibile tronista: Flavio Ubirti pronto a dire addio al calcio per una nuova sfida su Canale 5. L’indiscrezione.

Dalla grinta del campo da calcio alla lucentezza dei riflettori televisivi: l’ex protagonista di Temptation Island avrebbe deciso di lasciare il campionato d’Eccellenza per intraprendere una nuova avventura come tronista a UeD. Un cambiamento radicale che segna la svolta nella sua carriera e nella sua vita.

Nuove prospettive per il calciatore: l’addio all’Eccellenza

Fin dalla prima puntata di Temptation Island trasmessa su Canale 5, Flavio Ubirti, giovane ventiquattrenne originario di un piccolo comune vicino a Firenze, ha subito catturato l’interesse del pubblico e delle partecipanti al programma, in particolare di Denise.

La sua presenza magnetica nel villaggio ha portato a una crescente vicinanza con la ragazza, che ha iniziato a mettere in discussione la sua relazione con Marco, il quale, esasperato, ha chiesto un confronto anticipato, ponendo fine alla loro storia. La popolarità di Flavio non è passata inosservata agli occhi della produzione Mediaset, che sembra ora intenzionata a offrirgli un ruolo da protagonista in un altro show di punta.

Le ultime indiscrezioni, di Arezzo Notizie, suggeriscono che Flavio Ubirti potrebbe presto abbandonare il suo ruolo di calciatore nella società Baldaccio Bruni, militante nel campionato d’Eccellenza, per dedicarsi completamente al mondo televisivo.

Da calciatore a tronista di UeD? L’indiscrezione

“È un contrattempo inatteso per noi. Il ragazzo ci ha detto di aver ricevuto un’importante offerta di lavoro da Mediaset e noi ne abbiamo preso atto. Forse potevamo prevedere che sarebbe andata a finire così ma sono ragionamenti dettati dal senno di poi. La cosa certa è che dovremo muoverci in fretta sul mercato per trovare un sostituto”, ha riportato la testata.

La voce è stata confermata anche da Deianira Marzano, che attraverso le testimonianze di una follower vicina a Flavio, ha annunciato la sua probabile partecipazione come tronista nella prossima edizione di Uomini e Donne, il celebre dating show di Maria De Filippi. Non ci resta che rimanere sintonizzati.