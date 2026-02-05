Uomini e Donne, Gemma Galgani in bilico: amore non ricambiato e meno spazio i...

Gemma Galgani tra emozioni non corrisposte e un ruolo sempre più marginale nello studio di Uomini e Donne. Che cosa sta accadendo alla dama?

Gemma Galgani, storica protagonista del trono over di Uomini e Donne, ha visto ridursi il suo ruolo nello studio: sempre più defilata e meno coinvolta, la dama torinese affronta tensioni con i nuovi cavalieri e un sentimento non corrisposto per Mario Lenti, che rischiano di cambiare definitivamente la sua esperienza nel programma.

Gemma Galgani e il confronto decisivo con Mario Lenti

Nella puntata di giovedì 5 febbraio, Gemma ha avuto modo di confrontarsi nuovamente con Mario Lenti, sperando di aprire uno spiraglio nella loro conoscenza. La dama è convinta che il cavaliere non si lasci andare con lei non per disinteresse, ma perché “teme i commenti pungenti degli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari”, notoriamente critici nei suoi confronti. Mario, però, respinge fermamente questa interpretazione, generando una tensione che richiede l’intervento diretto di Maria De Filippi.

La conduttrice pone all’uomo domande molto precise per chiarire ogni dubbio: gli chiede se Gemma gli piaccia, se desidererebbe baciarla o intraprendere un coinvolgimento più profondo. Le risposte di Mario sono tutte negative; precisa di provare per la dama “un affetto sincero, ma esclusivamente di tipo amicale”, senza alcuna intenzione di andare oltre. A quel punto, Maria invita Gemma a ritrovare il proprio equilibrio interiore, sottolineando che negli ultimi mesi si è lasciata travolgere da emozioni e aspettative che le hanno fatto perdere serenità.

UeD, Gemma Galgani vicina all’addio? Il rimprovero di Maria De Filippi e l’indizio choc

Negli ultimi giorni, chi segue il trono over di Uomini e Donne ha notato un cambiamento evidente nelle dinamiche dello studio. Gemma Galgani, volto storico del programma da oltre 17 anni, appare sempre più defilata: niente più posizionamenti al centro, interventi ridotti e un’atmosfera tutt’altro che favorevole attorno alla dama torinese.

Questo ridimensionamento è arrivato dopo settimane particolarmente complicate, segnate da tensioni crescenti e da un legame che Gemma non sembra riuscire — o voler — superare: quello con Mario Lenti. Nonostante l’uomo abbia chiarito più volte di non nutrire un coinvolgimento romantico, Gemma continua a dichiararsi “innamorata” e addirittura “fidanzata”, come ha raccontato durante la sua ospitata a Verissimo.

Anche Maria De Filippi ha espresso un certo malcontento per l’atteggiamento della dama: “Gemma indovina adesso chi si siede al centro dello studio? Ti vorrei dire Gemma che ieri sera Mario è uscito con Atlanta e si sono baciati…E tu continui ad andare lì…Gemma basta, basta…Poi fosse l’amore della tua vita con cui hai condiviso una quotidianità ancora, ancora, ma in questo caso voglio dire…Scusami se Gemma sono netta, ma lo faccio per affetto”.