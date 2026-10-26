Uomini e Donne, anticipazioni: Gemma delusa da Fabio, Marina in lacrime e il ...

Uomini e Donne, anticipazioni: Gemma delusa da Fabio, Marina in lacrime e il ...

Le anticipazioni di Uomini e Donne svelano grandi colpi di scena nel Trono Over. Per quanto riguarda il Trono Classico ci sarà un ritorno molto emozionante per il pubblico.

Nuove delusioni sentimentali, confronti accesi e momenti di grande commozione nello studio di Uomini e Donne. Nella registrazione della nuova puntata del dating show condotto da Maria De Filippi, il Trono Over è stato caratterizzato da discussioni e tensioni, mentre il Trono Classico ha regalato un momento particolarmente emozionante con il ritorno di Giorgia Angeloni, dopo la scomparsa del padre.

Accanto alla conduttrice erano presenti gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti, Tinì Cansino e Alessandra Mussolini, pronti a commentare le vicende dei protagonisti. A raccontare quanto accaduto in studio sono le anticipazioni pubblicate dal portale Isa e Chia.

Tra le protagoniste della registrazione ci sono Gemma Galgani, alle prese con una nuova delusione sentimentale, e Marina Brochetta, finita al centro di un acceso confronto con Antonino.

Spazio anche a Giorgia Angeloni, che ha preso una decisione importante sul proprio futuro nel programma.

Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over: Gemma delusa da Fabio e scontro tra Marina e Antonino

La registrazione si apre con Gemma Galgani e la sua situazione sentimentale con Fabio. In studio viene mostrato un filmato della puntata precedente, durante la quale l’uomo aveva ballato con Liat, una dama più giovane di Gemma di circa vent’anni.

Tra complimenti reciproci e un’esterna positiva, i due avevano mostrato una complicità che non era passata inosservata.

Al rientro in studio, Gemma ammette di esserci rimasta male. La dama racconta di aver vissuto una sorta di blackout emotivo nella precedente puntata, che le avrebbe impedito di esprimere pienamente ciò che provava. Fabio, tuttavia, sembra ormai deciso a voltare pagina e considera conclusa la conoscenza con lei.

Anche la frequentazione con Liat, però, non prosegue come previsto. Durante un nuovo incontro, Fabio avrebbe cercato un avvicinamento più intimo, arrivando a tentare un bacio. La dama, però, non avrebbe sentito il coinvolgimento necessario e avrebbe preferito interrompere la relazione. Fabio le avrebbe quindi proposto di continuare a frequentarsi in amicizia, una soluzione che entrambi avrebbero accettato. Nel frattempo, Gemma ha provato a convincerlo a ripensare alla loro storia, senza riuscire a fargli cambiare idea.

Per Donato arriva invece una nuova conoscenza: scende per lui una dama napoletana di nome Anna, che l’uomo decide di tenere per iniziare a frequentarla.

Successivamente, al centro dello studio si accomodano Michela e Igor, da una parte, e Barbara De Santi e Giovanni, dall’altra. Michela, che in precedenza aveva frequentato Giovanni, sceglie di proseguire la conoscenza con Igor. Barbara, invece, appare molto entusiasta e decide di continuare a uscire con Giovanni.

Il momento più movimentato della registrazione riguarda Marina Brochetta. La dama racconta di frequentare Oscar, un uomo più anziano con il quale è andata anche al karaoke. Un’esperienza che entrambi avrebbero trovato divertente, ma sulla quale Tina Cipollari non perde occasione per ironizzare, mettendo in dubbio che sia un contesto ideale per conoscere davvero una persona.

La situazione si accende ulteriormente con l’intervento di Antonino. Tra i due nasce una discussione su una serata trascorsa insieme: lui sostiene che ci sia stato un coinvolgimento, mentre Marina nega la sua versione dei fatti e gli chiede di scusarsi per aver raccontato cose che considera inesatte.

Antonino riferisce anche che, durante un soggiorno in albergo, Marina gli avrebbe rivolto un invito esplicito. La dama reagisce con rabbia, negando categoricamente di aver pronunciato quelle parole. La redazione controlla il cellulare di Marina, ma i messaggi che lei cerca non risultano presenti sul telefono.

Antonino, tuttavia, sostiene di essere in possesso delle prove. A quel punto Alessandra Mussolini interviene recandosi dietro le quinte, dove ascolta alcuni vocali che sarebbero riconducibili alla dama. Anche Gianni Sperti ascolta i messaggi e ritiene di riconoscere la voce di Marina.

La protagonista continua a dichiarare di non avere quei messaggi sul proprio cellulare, mentre la tensione in studio aumenta. Marina scoppia in lacrime e si rivolge a Maria De Filippi, dando vita a uno dei momenti più concitati della registrazione.

Anticipazioni Uomini e Donne, Trono Classico: Giorgia Angeloni sceglie di restare

Per quanto riguarda il Trono Classico, la registrazione si apre con un momento particolarmente toccante. Giorgia Angeloni torna in studio dopo la scomparsa del padre e viene accolta da un lungo applauso. Tutti i presenti si alzano in piedi per dimostrarle affetto e vicinanza in un periodo così difficile.

Per lei arriva anche un mazzo di fiori, portato in studio da Gianni Sperti in occasione del suo compleanno. Visibilmente emozionata, Giorgia ringrazia Maria De Filippi per averle permesso di stare accanto al padre durante gli ultimi momenti trascorsi insieme.

La tronista esprime tutta la propria gratitudine alla conduttrice, sottolineando quanto sia stato importante poter condividere con lui quel tempo prezioso. Un momento di grande commozione che si conclude con una decisione significativa: Giorgia Angeloni sceglie di rimanere sul trono di Uomini e Donne e di continuare il proprio percorso all’interno del programma.