La tronista romana di "Uomini e Donne", Giorgia Angeloni, ha annunciato la sua decisione di abbandonare il trono del dating show di Maria De Filippi a causa dell'aggravarsi delle condizioni di salute del padre, affetto dal morbo di Parkinson.

La tronista romana di “Uomini e Donne”, Giorgia Angeloni, ha comunicato la sua decisione di lasciare il trono del dating show di Maria De Filippi, a causa dell’aggravarsi delle condizioni di salute del padre.

U&D, Giorgia Angeloni abbandona il trono

Stop con effetto immediato alle registrazioni di “Uomini e Donne” per la tronista romana Giorgia Angeloni a causa dell’aggravarsi delle condizioni di salute del padre.

Già nel video di presentazione per il dating show di Maria De Filippi, Giorgia aveva parlato della malattia del padre e di come essa abbia condizionato gran parte della sua vita: “Da bambina sgattaiolavo dal letto per raggiungerlo in salotto e mangiare insieme un panino alla Nutella prima di addormentarmi sul divano.

Cerco di fargli vivere dei momenti di allegria, nonostante la sua vita non sia affatto allegra o semplice. Per quello che posso, cerco di rendergli le giornate migliori portandolo a fare una passeggiata o magari mangiando insieme un gelato.” Il padre della tronista infatti è affetto dal morbo di Parkinson da quando aveva 50 anni e pare che le sue condizioni di salute siano peggiorate.

La Angeloni ha raccontato a pubblico e corteggiatori cosa sta succedendo, scegliendo quindi di sospendere almeno momentaneamente le registrazioni del programma Mediaset.

U&D, lutto per Giorgia Angeloni: è morto il padre

A causa dell’aggravarsi delle condizioni di salute del padre, affetto dal morbo di Parkinson, la tronista romana Giorgia Angeloni ha deciso di abbandonare le registrazioni e di lasciare quindi almeno temporaneamente il trono classico del dating show del day time di Maria De Filippi. Purtroppo è appena arrivata la notizia, riportata da Lorenzo Pugnaloni, che il padre di Giorgia è morto questa mattina presso la Casa di cura Villa Silvana. La conferma dal manifesto funebre pubblicata da Carosi Funeral Service di Aprilia. La notizia della sua morte arriva quindi poche ore dopo l’ultima registrazione del dating show nel quale era stata segnalata l’assenza in studio della tronista.