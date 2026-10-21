Alice Piombino, chi è la nuova cantante de La Ruota della Fortuna?

Nicla Ozenda, la cantante de “La Ruota della Fortuna”, per motivi di salute dovrà assentarsi per qualche mese dal programma Mediaset condotto da Gerry Scotti e Samira Lui. Al suo posto Alice Piombino. Ecco chi è.

La Ruota della Fortuna: Nicla Ozenda lascia temporaneamente il game show

Tra le lacrime Nicla Ozenda, cantante dei Fortuna Six a “La Ruota della Fortuna“, ha annunciato di doversi assentare per qualche mese dal programma Mediaset condotto nell’access prime time da Gerry Scotti e Samira Lui.

La giovane cantante dovrà infatti sottoporsi a un intervento chirurgico alle corde vocali in quanto le è stata diagnosticata una cisti. “Purtroppo da poco però ho ricevuto e scoperto una nuova diagnosi, ovvero quella di avere una cisti all’interno di una corda vocale. Inevitabilmente questo mi costringe a sottopormi a un’operazione e quindi assentarmi qualche mese dal programma per salvare la mia salute e soprattutto quella che è la mia passione.

Io non vedo già l’ora di tornare. Grazie. È molto difficile perché siete una famiglia ormai per me“. In attesa del ritorno di Nicla, al suo posto ci sarà Alice Piombino. Ecco chi è.

La Ruota della Fortuna, chi è la nuova cantante Alice Piombino?

Da ieri sera c’è una nuova cantante a “La Ruota della Fortuna”.

Nicla Ozenda infatti per un pò non potrà esserci, a causa di un problema di salute alle corde vocali, come annunciato dal lei stessa, commuovendo tutti. Al suo posto Alice Piombino, accolta nella puntata di ieri dai Fortuna Six, dal pubblico e ovviamente da Gerry Scotti e Samira Lui. Alice è una cantante professionista di 31 anni e originaria di Gerenzano, in provincia di Varese. Ha iniziato a studiare canto all’età di 12 anni e pianoforte a 16, diplomandosi con il massimo dei voti al M.A.S. di Milano. Ha lavorato come cantante sulle navi da crociera di Royal Caribbean International, Costa Crociere e Silversea e si è anche esibita in strutture turistiche, eventi privati e spettacoli dal vivo, collaborando con diverse formazioni musicali, tra cui i Gospel Light e una tribute band di Eros Ramazzotti. Insegna anche canto attraverso lezioni private. Ecco come la accolta Scotti: “Sono stato travolto dal vostro affetto, avrete sicuramente notato nella nostra formazione musicale l’arrivo di una nuova cantante perché Nicla ci ha salutati ieri, è stato anche un momento tenero, bello, anzi il primo applauso lo facciamo a lei, Nicla ti aspettiamo presto. E arriva Alice. Ti hanno avvisato che è una banda di matti?“. E ancora : “Ma sei circondata da musicisti bravissimi e da bravissime persone, questa è la cosa più importante.”