GF VIP, la casa si anima dalla passione di una coppia che non contiene le effusioni, incurante della telecamera fissa e la regia è costretta ad intervenire drasticamente.

Il GF VIP attira l’attenzione dei fan e dei social per via di una situazione del tutto inattesa che si è verificata all’interno della casa tra due dei concorrenti più chiaccherati delle scorse settimane che avrebbero infatti deciso di ingranare una marcia decisamente lunga e andare al sodo, confermando il sodalizio amoroso.

Scopriamo cosa è accaduto.

Piera Meloni e Alessandro Roncaccia, la coppia del GF VIP 2026

Due dei volti più chiaccherati di questa edizione 2026 del GF VIP sono sicuramente Piera Meloni e Alessandro Roncaccia, i due concorrenti hanno dimostrato un’intesa decisamente fuori dal comune, una situazione che ha portato anche all’ingresso del fidanzato della Meloni.

Fidanzato ora diventato ex, dopo la rottura avvenuta a seguito della due giorni trascorsa dal giovane nelle mura della casa, dove ha potuto parlare con lei e chiarire una situazione che per lui, lontano dalla sua dolce metà stava diventando insostenibile.

I due infatti hanno messo la parola fine sul loro rapporto e Piera Meloni essendo diventata single ha potuto concentrarsi totalmente e senza alcun freno su Roncaccia.

GF VIP, i discorsi si fanno bollenti e la regia è costretta ad intervenire

Nella notte di ieri mentre gli inquilini stavano dormendo, in un letto le attività erano tutt’altro che riposanti, dalle telecamere ad infrarossi si vedevano infatti movimenti della coperta che facevano intuire un qualcosa di piccante.

Il mistero su cosa sia effettivamente successo rimane, però come riporta CaffeinaMagazine, un concorrente coinvolto nella situazione ha voluto svelare i particolari ad un altro inquilino, quando si stava spingendo oltre, seppur a livello verbale, la regia ha deciso di staccare e di andare a nero, impedendo agli spettatori di capire realmente cosa è accaduto.

I due inquilini interessati dal rapporto sotto le lenzuola sono stati svelati e si tratta della coppia del momento ovvero Piera Meloni e Alessandro Roncaccia che hanno deciso di passare alla passione più pura.