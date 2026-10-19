A Parigi il governo ha disposto coprifuochi localizzati a partire dalle 23 di questa sera: ecco quali strade e quali istituzioni sono coinvolte.

La capitale francese affronta restrizioni mirate dopo giorni di tensione: è stato disposto un coprifuoco parziale che entrerà in vigore questa sera con orario previsto dalle 23:00 alle 06:00 in specifiche aree di Parigi. Le misure sono il frutto delle decisioni assunte a seguito delle manifestazioni che hanno registrato episodi di violenza e saccheggio, e mirano a proteggere cittadini e attività commerciali senza estendere le restrizioni all’intera area metropolitana.

Le ordinanze arrivano dopo una settimana di scontri che hanno coinvolto più città: la mobilitazione nazionale di sabato 17 ottobre 2026 ha visto momenti di disordine a Parigi, Lione e Marsiglia. In risposta, il primo ministro Sébastien Lecornu ha sollecitato i prefetti a predisporre coprifuochi mirati concertando le scelte con sindaci e camere di commercio e di industria.

Le aree di Parigi sottoposte al coprifuoco

Tra le zone indicate per l’applicazione delle restrizioni figurano in particolare Place de la République e le vie che conducono al quartiere des Halles dalla direzione sud. L’ordine di limitare gli spostamenti è stato pensato per intervenire nei punti dove si sono registrati i maggiori danni materiali e i saccheggi che hanno colpito numerose attività.

Il Ministero dell’Interno ha delegato ai prefetti l’individuazione precisa dei perimetri: tale procedura prevede una concertazione con i sindaci locali e con le camere di commercio e di industria per tutelare commercianti e residenti.

Orari e modalità operative

Il provvedimento annunciato prevede un arco orario chiaro: dalle 23:00 alle 06:00. Queste fasce notturne sono state scelte con l’obiettivo di limitare le possibilità di nuovi episodi di saccheggio e di garantire l’azione delle forze dell’ordine. Al contempo il governo ha segnalato che la misura è localizzata e non equivale a un coprifuoco generalizzato sull’intera capitale: le restrizioni verranno applicate esclusivamente dove si è riscontrata l’emergenza.

Contesto nazionale e misure di sostegno

Le dichiarazioni del primo ministro Sébastien Lecornu dopo la cellula di crisi allestita presso il Ministero dell’Interno hanno evidenziato il carattere mirato delle misure. Oltre al ricorso ai prefetti per definire i perimetri, il governo ha disposto un potenziamento delle forze di polizia e gendarmeria, come annunciato dal ministro dell’Interno Laurent Nuñez. L’intento è doppio: prevenire nuovi disordini e proteggere le aree commerciali maggiormente colpite.

Per far fronte ai danni economici derivanti dai saccheggi, il governo ha previsto interventi di sostegno mirati alle imprese danneggiate. Il ministro del Commercio Serge Papin ha stimato che gli esercizi colpiti siano almeno 3.000 un numero che ha motivato la richiesta di misure di tutela e ristoro per i commercianti coinvolti.

Possibilità di ulteriori passi istituzionali

Pur ritenendo i coprifuochi la risposta più adeguata nell’immediato, il primo ministro non ha escluso la possibilità di ricorrere allo stato di emergenza qualora la situazione dovesse peggiorare. Per ora la scelta rimane quella di interventi circoscritti e coordinati con le autorità locali, privilegiando strumenti che permettano un’azione rapida senza imporre limitazioni generalizzate alla vita cittadina.

Le prossime ore saranno decisive per la definizione puntuale delle aree soggette a divieto di circolazione notturna: il Ministero dell’Interno ha comunicato che la lista definitiva dei settori interessati e le modalità operative sarebbero rese note nel corso del pomeriggio successivo alle decisioni ministeriali. Nel frattempo, la presenza rafforzata delle forze dell’ordine e gli aiuti annunciati intendono offrire una risposta immediata alle esigenze di sicurezza e di ricostruzione economica nelle zone più colpite.