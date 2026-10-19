Antonella Elia racconta sui social l’esito dell’intervento chirurgico al quale si è sottoposta al Policlinico Gemelli di Roma, rassicurando i fan sulle sue condizioni. Al suo fianco c’è l’ex compagno Pietro Delle Piane, che le è rimasto vicino nonostante la fine della loro relazione. La showgirl ha anche colto l’occasione per lanciare un messaggio sull’importanza della prevenzione e dei controlli medici.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane, il legame dopo la rottura e l’appello sulla prevenzione

La presenza di Pietro Delle Piane accanto ad Antonella Elia conferma che, anche dopo la separazione definitiva, avvenuta la scorsa estate al termine di sei anni di relazione, tra i due è rimasto un rapporto di affetto e complicità.

Nei mesi successivi alla rottura, infatti, avevano continuato a trascorrere del tempo insieme, alimentando l’interesse del pubblico sulla natura del loro legame. In questa occasione, l’attore ha dimostrato di voler essere presente in un momento particolarmente delicato per la showgirl, accompagnandola durante il percorso ospedaliero.

L’attore e doppiatore ha rassicurato sulle sue condizioni attraverso un video pubblicato su Instagram, spiegando: «Per quanto mi riguarda, faccio quello che devo fare e sono qui.

È tutto sotto controllo». Le sue parole hanno rappresentato il primo aggiornamento sulla situazione della showgirl, che ha deciso di raccontare pubblicamente quanto le è accaduto.

Pietro Delle Piane accanto ad Antonella Elia in ospedale: l’intervento e le condizioni della showgirl

Antonella Elia è stata ricoverata al Policlinico Gemelli di Roma per sottoporsi a un’operazione chirurgica dopo il riscontro di una formazione anomala in prossimità di un ovaio. La showgirl ha spiegato di aver trascurato per un periodo gli esami di monitoraggio, raccontando: «Per un anno e mezzo non ho più fatto i marcatori tumorali. Avevo una formazione strana vicino all’ovaio». Un messaggio con cui Antonella Elia ha voluto ricordare quanto sia fondamentale non rimandare gli accertamenti e seguire con attenzione le indicazioni dei medici.

La stessa showgirl ha poi condiviso con i follower l’esito dell’intervento, chiarendo la natura della formazione individuata dai medici. «Comunicato ufficiale: tutto a posto, era un tumore borderline per cui ho tolto tube e ovaio ma l’utero c’è ancora», ha dichiarato sui social. La conduttrice ha spiegato di aver affrontato un’anestesia impegnativa, ma di sentirsi meglio di quanto previsto inizialmente. «Non siate preoccupati, sono sopravvissuta», ha aggiunto con la sua consueta ironia, nonostante il mal di gola e i dolori addominali successivi all’operazione. Ha inoltre ringraziato chi le ha manifestato affetto e vicinanza, affermando: «Mi avete rivestito di tale affetto e amore che sono guarita».