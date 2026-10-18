Antonella Elia è ricoverata al Policlinico Gemelli di Roma e si prepara a un intervento dopo aver rimandato per un anno e mezzo i controlli su una formazione anomala vicino a un ovaio.

Antonella Elia è ricoverata al Policlinico Gemelli di Roma e si prepara a sottoporsi a un intervento chirurgico. Con un video sui social, la showgirl ha raccontato il problema di salute e ammesso di aver rimandato alcuni controlli, lanciando un appello ai fan sull’importanza della prevenzione.

Intervento urgente per Antonella Elia, il video social: “Ho rimandato i controlli”

Antonella Elia ha annunciato attraverso una storia pubblicata su Instagram di essere ricoverata al Policlinico Gemelli di Roma, dove domani, lunedì 19 ottobre, dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico. Nel video, la showgirl ha raccontato ai follower il motivo del ricovero, cercando di affrontare la situazione con serenità: “Sono qui al Gemelli, lo dico sorridendo perché non voglio farne una cosa tragica, per un intervento”.

Elia ha spiegato di aver trascurato per circa un anno e mezzo i controlli legati ai marcatori tumorali, nonostante in precedenza le fosse stata individuata una formazione anomala vicino a un ovaio. “Avevo una formazione strana vicino a un ovaio, ho lasciato passare un anno e mezzo e adesso quella formazione si è trasformata in qualcosa che non si sa cosa sia“, ha dichiarato, precisando che sarà necessario approfondire la natura della formazione attraverso l’intervento e gli accertamenti medici.

La permanenza in ospedale dovrebbe durare circa quattro giorni, durante i quali la showgirl potrà affrontare il decorso post-operatorio. Nonostante la preoccupazione per la situazione, ha voluto rassicurare chi la segue: “Mi sento in ottime mani e vi comunico tutta la mia tranquillità“, ha detto, chiedendo ai fan affetto e vicinanza in questo momento delicato.

L’appello di Antonella Elia sulla prevenzione: “Non siate superficiali”

Oltre a condividere la notizia del ricovero, Antonella Elia ha scelto di raccontare pubblicamente quanto le sta accadendo per richiamare l’attenzione sull’importanza della prevenzione e dei controlli medici regolari. La showgirl ha ammesso di aver già affrontato diversi interventi nel corso della propria vita, senza averne mai parlato prima con il pubblico, ma questa volta ha sentito la necessità di trasformare la propria esperienza in un messaggio di sensibilizzazione. “La prevenzione è importante“, ha sottolineato, invitando a non ignorare sintomi, anomalie o situazioni che richiedono ulteriori verifiche.

Il suo consiglio è quello di seguire con attenzione le indicazioni dei medici e di non rimandare gli esami necessari, perché “se ci sono problemi o situazioni da approfondire, seguitele con accuratezza, altrimenti il problema può diventare irrimediabile“. Ripensando al tempo trascorso senza effettuare i controlli, Elia ha riconosciuto le proprie responsabilità: “Io sono stata superficiale, però andrà come deve andare“. Un’ammissione accompagnata dalla volontà di evitare che altre persone commettano lo stesso errore.

Prima di concludere il video, la showgirl ha anche condiviso un momento di leggerezza mostrando il panorama dalla propria stanza, con la cupola di San Pietro visibile dalla finestra. Un gesto che riflette il tentativo di affrontare con fiducia le ore che precedono l’intervento, senza rinunciare alla vicinanza dei suoi sostenitori.