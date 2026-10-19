Allerta maltempo nel nord Italia per la giornata di domani 20 ottobre, i metereologi hanno infatti stabilito che le prossime 24 ore vedranno l’arrivo di notevoli perturbazioni che porteranno l’allerta ad essere arancione e con l’allerta di questo livello le precauzioni interessano anche le scuole che possono avere una giornata di chiusura per prevenire i disagi.
Allerta maltempo di colore arancione al nord Italia
In particolare la giornata di domani, 20 ottobre, vedrà un progressivo peggioramento del clima e notevoli episodi temporaleschi nel nord Italia. L’area di maggiore interesse secondo gli esperti sarà quella della Liguria.
Zona questa che quando ci sono perturbazioni è molto a rischio, sono negli occhi di tutti le immagini del crollo del ponte Morandi nell’agosto del 2018 per via di un temporale che ha allagato la città di Genova.
La precauzione è quindi fondamentale per prevenire potenziali disastri ma soprattutto vittime che potrebbero essere interessate mentre svolgono le loro normali giornate di studio e lavoro.
Allerta maltempo: scuole chiuse in Liguria, i comuni interessati
Come anticipato la regione osservata speciale per domani, 20 ottobre è la Liguria dove si è deciso di chiudere precauzionalmente gli istituti scolastici.
Scopriamo da Fanpage, quali saranno i comuni della regione che vedranno gli istituti di ogni ordine e grado chiudere i loro accessi, di seguito l’elenco completo diviso per aree metropolitane:
Città metropolitana di Genova
- Arenzano
- Bogliasco
- Campomorone
- Cogoleto
- Genova
- Mignanego
- Pieve Ligure
- Recco
- Serra Riccò
- Sori
Provincia di Savona
- Albissola Marina
- Albisola Superiore
- Bergeggi
- Borghetto Santo Spirito
- Cairo Montenotte
- Carcare
- Cosseria
- Dego
- Finale Ligure
- Giustenice
- Loano
- Pallare
- Pietra Ligure
- Quiliano
- Savona
- Vado Ligure
- Ventimiglia
- Villanova d’Albenga
Provincia di Imperia
- Riva Ligure
- Santo Stefano al Mare
- Taggia
In alcune aree si è deciso anche per la chiusura di parchi, giardini e cimiteri. Luoghi dove potrebbero esserci nutriti gruppi di persone che sono a rischio per via della forza degli episodi temporaleschi.
In teoria il picco sarà nella sola giornata di domani per poi tornare ad un normale svolgimento delle lezioni a partire dalla giornata di mercoledì 21 ottobre e per tutto il resto della settimana.