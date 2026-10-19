Allerta maltempo nel nord Italia per la giornata di domani 20 ottobre, i metereologi hanno infatti stabilito che le prossime 24 ore vedranno l’arrivo di notevoli perturbazioni che porteranno l’allerta ad essere arancione e con l’allerta di questo livello le precauzioni interessano anche le scuole che possono avere una giornata di chiusura per prevenire i disagi.

Allerta maltempo di colore arancione al nord Italia

In particolare la giornata di domani, 20 ottobre, vedrà un progressivo peggioramento del clima e notevoli episodi temporaleschi nel nord Italia. L’area di maggiore interesse secondo gli esperti sarà quella della Liguria.

Zona questa che quando ci sono perturbazioni è molto a rischio, sono negli occhi di tutti le immagini del crollo del ponte Morandi nell’agosto del 2018 per via di un temporale che ha allagato la città di Genova.

La precauzione è quindi fondamentale per prevenire potenziali disastri ma soprattutto vittime che potrebbero essere interessate mentre svolgono le loro normali giornate di studio e lavoro.

Allerta maltempo: scuole chiuse in Liguria, i comuni interessati

Come anticipato la regione osservata speciale per domani, 20 ottobre è la Liguria dove si è deciso di chiudere precauzionalmente gli istituti scolastici.

Scopriamo da Fanpage, quali saranno i comuni della regione che vedranno gli istituti di ogni ordine e grado chiudere i loro accessi, di seguito l’elenco completo diviso per aree metropolitane:

Città metropolitana di Genova

Arenzano

Bogliasco

Campomorone

Cogoleto

Genova

Mignanego

Pieve Ligure

Recco

Serra Riccò

Sori

Provincia di Savona

Albissola Marina

Albisola Superiore

Bergeggi

Borghetto Santo Spirito

Cairo Montenotte

Carcare

Cosseria

Dego

Finale Ligure

Giustenice

Loano

Pallare

Pietra Ligure

Quiliano

Savona

Vado Ligure

Ventimiglia

Villanova d’Albenga

Provincia di Imperia

Riva Ligure

Santo Stefano al Mare

Taggia

In alcune aree si è deciso anche per la chiusura di parchi, giardini e cimiteri. Luoghi dove potrebbero esserci nutriti gruppi di persone che sono a rischio per via della forza degli episodi temporaleschi.

In teoria il picco sarà nella sola giornata di domani per poi tornare ad un normale svolgimento delle lezioni a partire dalla giornata di mercoledì 21 ottobre e per tutto il resto della settimana.