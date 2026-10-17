Il Grande Fratello Vip è tornato al centro dell’attenzione televisiva dopo che la coppia formata da Gian Marco Ciaccia e Piera Meloni ha deciso di chiudere definitivamente il loro rapporto in diretta. La separazione è avvenuta nella celebre “porta rossa”, con un momento carico di emozioni e parole che hanno lasciato i telespettatori a interrogarsi sulle vere ragioni della rottura.

Durante gli ultimi minuti di permanenza nella Casa, Gian Marco ha tentato di fermare Piera con un bacio, ma lei si è ritratta rapidamente pronunziando una frase enigmatica: “No, fidati di me”. Il gesto, accompagnato da lacrime visibili, ha segnato il punto di non ritorno per la loro storia, che si era già incrinata da mesi a causa di un presunto progetto di acquisto di una casa condivisa prima dell’inizio del programma.

La conclusione della relazione in diretta al GF Vip

La scena finale ha mostrato i due protagonisti sotto i riflettori, con Piera visibilmente scossa e Gian Marco, pur provando a ricucire il legame, costretto a rispettare la decisione di lei. La frase “fidati di me” è stata interpretata come un appello a credere nella sincerità della scelta di Piera, ma alcuni hanno ipotizzato che potesse nascondere una strategia televisiva già pianificata per alimentare il dramma del reality.

Nel frattempo, Alessandro Roncaccia concorrente e punto focale del nuovo triangolo, ha explicitamente dichiarato di non voler partecipare a dinamiche di “triangolo”: “Se pensate di fare il triangolo, mi tiro fuori”. La sua dichiarazione è arrivata poco dopo la separazione, quando ha notato un cambiamento evidente nell’atteggiamento di Piera, più sicura e sorridente accanto a lui rispetto al momento di addio con Gian Marco.

Le dichiarazioni di Gian Marco Ciaccia e la polemica sui fan

Non passati pochi minuti dalla rottura, Gian Marco ha acceso i riflettori su Instagram e su una room su X rivendicando una posizione molto netta nei confronti dei sostenitori di Piera, noti come AlePier. In un video ha mostrato una discussione in cui accusa un fan di avergli pagato per far decollare un aereo destinato a sostenere la ship tra Piera e Roncaccia, chiedendo: “Quanto ti ha dato Gianpirlo per non far volare quell’aereo?”.

L’ex fidanzato ha inoltre pubblicato screenshot di una chat Telegram dove la capoship delle AlePier lo incita a insultare, definendolo “Gianpirlo”. Tra le sue frasi più discusse spicca: “Se domani quelli del Grande Fratello venissero da me e mi dicessero: ‘Entra come concorrente e ti diamo 200mila euro’, non me ne fregherebbe niente” e “Ero pronto a darle 7 mila euro a settimana”. Con tono provocatorio, ha concluso consigliando i fan di investire i loro soldi in psicologi anziché in aerei: “Spendete soldi in psicologi, non aerei!”.

Il coinvolgimento di Alessandro Roncaccia e le tensioni tra fan AlePier

L’interesse per la possibile coppia Piera-Roncaccia ha spinto le AlePier a finanziare diversi aerei destinati a sorvolare la Casa per dimostrare il loro sostegno. Tuttavia, la gestione dei pagamenti è risultata caotica, con la capo fandom che ha accusato un altro fan di essere amico di Gian Marco, soprannominandolo “Gianpirlo”. Tale polemica ha inasprito ulteriormente la guerra verbale tra le due fazioni di fan.

Roncaccia, da parte sua, ha cercato di mantenere una distanza dalle dinamiche di spettacolo, ribadendo che non intende partecipare a giochi di potere sentimentale. Nonostante questo, la sua vicinanza a Piera ha già cambiato le dinamiche della Casa, lasciando intravedere possibili sviluppi nelle prossime puntate.

Le dichiarazioni accese di Gianni, le accuse reciproche tra i fan AlePier e la posizione ferma di Alessandro Roncaccia hanno alimentato un dibattito che sembra destinato a proseguire per tutta la durata del reality.