È morto Beppe Angiolini, fondatore di Sugar, che ha portato Arezzo in giro per il mondo, grazie al suo straordinario talento nella moda.

Arezzo perde uno dei protagonisti più rappresentativi del panorama italiano della moda. È morto Beppe Angiolini, l’imprenditore che ha trasformato Sugar in un marchio conosciuto anche a livello internazionale, contribuendo a portare la creatività e lo stile della città toscana oltre i confini nazionali. Con la sua scomparsa se ne va una figura capace di unire intuizione imprenditoriale, ricerca estetica e attenzione ai nuovi talenti, costruendo nel tempo un legame tra il centro storico aretino e le principali capitali della moda.

Morto Beppe Angiolini: dalla boutique in Corso Italia al successo di Sugar

Per molti era semplicemente Beppe di Sugar, un soprannome che racconta quanto la sua identità fosse legata alla storia del negozio che aveva fondato. La boutique nacque alla fine degli anni Settanta in Corso Italia e, grazie alla visione del suo creatore, si trasformò progressivamente in un punto di riferimento per chi cercava proposte originali, marchi ricercati e nuove tendenze.

Il successo di Sugar si è costruito sulla capacità di riconoscere il talento e anticipare i cambiamenti del gusto, senza limitarsi a seguire le mode del momento. Una filosofia che ha reso il negozio molto più di un semplice spazio commerciale. Il trasferimento nei locali restaurati di Palazzo Lambardi ha rappresentato un ulteriore passo in questa direzione: un luogo in cui moda, arte, architettura e design convivono, offrendo ai visitatori un’esperienza che va oltre lo shopping.

Buyer e talent scout, un protagonista della moda internazionale

Angiolini ha ricoperto un ruolo importante anche al di fuori della propria attività imprenditoriale. Buyer, talent scout e consulente, ha guidato per più mandati la Camera Italiana dei Buyer, partecipando al confronto tra stilisti, aziende e negozi indipendenti. La sua autorevolezza derivava dalla conoscenza diretta del mercato, dall’attenzione alle esigenze dei clienti e dalla capacità di individuare in anticipo le evoluzioni del settore.

Il suo contributo si è esteso anche alla vita culturale ed economica di Arezzo, con un legame che attraversava realtà come la Fiera Antiquaria e OroArezzo. Attraverso Sugar, Angiolini ha dimostrato che anche una città lontana dai tradizionali centri del lusso può conquistare visibilità internazionale, valorizzando una propria identità.

Resta il ricordo di un imprenditore che ha saputo portare il nome di Arezzo nel mondo senza perdere il rapporto con le proprie radici. La sua scomparsa segna la fine di una storia professionale strettamente intrecciata con quella della città e lascia Sugar come una delle espressioni più riconoscibili della sua visione.