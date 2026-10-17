L’Unione Europea si trova nuovamente al crocevia tra innovazione e regolamentazione. In pochi giorni, tre tematiche cruciali – la normativa sull’intelligenza artificiale, il progetto di acceleratore industriale e la sfida a Starlink – hanno riacceso il dibattito tra istituzioni, partiti e grandi aziende tecnologiche. La Commissione europea, i membri del centrodestra e gli operatori del settore spaziale stanno tutti cercando di influenzare le decisioni, con possibili ripercussioni su tutta l’economia europea.

Le notizie provengono da tre articoli pubblicati nei primi giorni di: il 15 ottobre è emersa la posizione della Commissione sul nuovo “AI Act”, il 13 ottobre è stato evidenziato il diverbio interno al centrodestra riguardo l’Industrial Accelerator Act, mentre il 12 ottobre ha messo in luce la strategia europea per contenere la crescita di Starlink.

Tutti i tre eventi condividono una stessa preoccupazione: mantenere la sovranità europea di fronte a tecnologie dominate dagli Stati Uniti.

La Commissione europea difende la legge IA del 2023

Il European Commission ha ribadito, nella nota del 15 ottobre, che la normativa introdotta nel 2023 è sufficientemente robusta per gestire i rischi legati ai modelli di intelligenza artificiale più avanzati.

Secondo i funzionari, le disposizioni attuali includono meccanismi di valutazione del rischio, obblighi di trasparenza e misure di sorveglianza post-lancio, capaci di proteggere cittadini e imprese da effetti collaterali indesiderati. Nonostante la rassicurazione, le grandi piattaforme tecnologiche hanno intensificato la pressione, sostenendo che l’applicazione delle regole sia troppo restrittiva per l’innovazione.

Il dissenso di centrodestra contro l’Industrial Accelerator Act

Il 13 ottobre è esploso un conflitto interno al centrodestra europeo: una coalizione di parlamentari ha minacciato di bloccare l’Industrial Accelerator Act definito il pilastro della strategia “Made in Europe”. Il progetto, mirato a finanziare rapidamente progetti ad alto contenuto tecnologico, rischia di subire ritardi o di perdere parte della sua ambizione a causa della contrarietà di alcuni membri, preoccupati per il peso fiscale e per il livello di intervento statale. Il negoziato, che dura da settimane, potrebbe determinare se la legge rimarrà così com’è o sarà modificata per accontentare le richieste del centrodestra.

Rischi per la strategia “Made in Europe”

Gli oppositori temono che l’acceleratore industriale possa creare distorsioni di mercato, favorendo imprese già consolidate a scapito di start-up emergenti. Se le modifiche dovessero indebolire i meccanismi di finanziamento rapido, l’intera iniziativa di rafforzare la competitività europea nel settore tecnologico potrebbe subire una battuta d’arresto, lasciando spazio a soluzioni extra-UE per colmare il divario.

L’iniziativa europea per limitare la supremazia di Starlink

Il 12 ottobre, diversi attori europei hanno annunciato un piano congiunto volto a contenere la crescente influenza di Starlink il servizio di internet satellitare di SpaceX. L’obiettivo è creare un mosaico di normative comuni che impediscano a un unico fornitore americano di monopolizzare la connettività a livello continentale. Tra le misure proposte figurano incentivi per lo sviluppo di reti satellitari europee, una revisione delle licenze di spettro e la definizione di standard di sicurezza più stringenti.<\/p>

Questa iniziativa è vista come una risposta non solo commerciale ma anche strategica, poiché la dipendenza da infrastrutture di comunicazione esterne può compromettere la sicurezza nazionale e la resilienza delle reti di emergenza. Se attuata, la politica potrebbe stimolare una nuova generazione di fornitori europei, contribuendo a ridurre la concentrazione del mercato nel settore delle telecomunicazioni spaziali.