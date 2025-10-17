Ennesimo colpo di scena al Grande Fratello, dopo Anita Mazzotta un’altra concorrente ha lasciato la casa più spiata d’Italia. Ecco di chi si tratta e il motivo.

Grande Fratello, notizia shock: un’altra concorrente se ne va

Qualche giorno fa Anita Mazzotta ha lasciata la casa del Grande Fratello per motivi personali, la madre è infatti gravemente malata.

Ora anche un’altra concorrente ha abbandonato la casa più spiata d’Italia. Di chi si tratta? Di Francesca Carrara. Romana, 43 anni, con due figli, uno di 17 e uno di 22, Simone, anch’egli nella casa del GF. Restauratrice e tappezziera, ha scoperto che il marito la tradiva, fatto che ha portato alla fine del suo matrimonio. Ma, perché Francesca ha lasciato il Grande Fratello?

Grande Fratello, perché Francesca Carrara ha lasciato la casa?

Come abbiamo appena visto, Francesca Carrara ha lasciato la casa del Grande Fratello ma, attenzione, la sua è solo un’uscita temporanea. Dal canale social ufficiale del Gf fanno sapere che la 43enne è uscita per motivi personali, di cui non si conosce la natura ma, visto che è appunto un’uscita temporanea, non dovrebbe essere successo nulla di grave. Suo figlio Simone invece è rimasto nella casa. Quando tornerà Francesca magari avremo qualche informazione in più.