La concorrente di origine palestinese, quando ha saputo della fine della guerra, ha reagito così.

Simona Ventura ha annunciato ai concorrenti del Grande Fratello la fine della guerra a Gaza, con l’accordo di pace tra Hamas e Israele. Ecco come ha reagito alla notizia Rasha, la concorrente di origine palestinese.

Grande Fratello: Simona Ventura annuncia l’accordo di pace su Gaza

Durante la puntata di ieri sera del Grande Fratello, Simona Ventura ha annunciato ai concorrenti all’interno della casa la fine della guerra a Gaza, con l’accordo di pace raggiunto tra Hamas e Israele: “è stato sancito un accordo di pace tra Israele e Hamas, la guerra in Palestina è finita.

Questa mattina Hamas ha iniziato il rilascio degli ultimi ostaggi israeliani e anche Israele ha attuato la liberazione dei detenuti palestinesi.” La conduttrice ha terminato dicendo di augurarsi che certe cose non capitino più. In studio grandi applausi, mentre nella casa i concorrenti si sono abbracciati. Tra loro, ricordiamo, c’è anche Rasha, di origine palestinese. Ecco come ha reagito alla notizia.

Grande Fratello, Simona Ventura annuncia l’accordo di pace su Gaza: la reazione di Rasha

All’annuncio della fine della guerra su Gaza, la concorrente del Grande Fratello di origine palestinese, Rasha, è apparsa turbata: “abbiamo atteso tutti la pace, ma la cosa che fa più male è che c’è stata tantissima distruzione”. Poi, come riportato da Biccy.it, durante la pubblicità, Rasha ha espresso meglio il suo parere: “la guerra è finita, certo, sono finite pure tutte le persone. Amo, quando lei ha detto della pace io le volevo dire ‘ma quale pace?’ Che li avete tolto la terra e li avete ammazzati tutti.” Queste le parole che avrebbe detto la gieffina, che avrebbe anche aggiunto: “Ora voglio vedere a Gaza, quelli di gaza cosa devono fare? Fare l’emozionata e felice era proprio falso, non ci riuscivo.”