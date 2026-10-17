Valeria Marini ha reagito male all'eliminazione di Moreno Morello e ha espresso la volontà di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip a causa della forte tensione.

L’eliminazione di Moreno Morello dal Grande Fratello Vip scatena la reazione di Valeria Marini, che manifesta apertamente la volontà di abbandonare il reality. La showgirl, provata dalle tensioni con gli altri concorrenti e da un clima che giudica sempre più difficile da sostenere, arriva a chiedere di poter uscire dalla Casa. “Voglio andare da mia madre e dalle persone che mi vogliono bene.

Non ci sto più“, dichiara, lasciando emergere tutta la propria insofferenza per le dinamiche che si sono create tra gli inquilini.

“Voglio uscire da questo inferno”: lo sfogo di Valeria Marini dopo l’eliminazione di Morello

A comunicare ai concorrenti il risultato del televoto è Marina La Rosa. Quando viene annunciata l’eliminazione di Moreno Morello, Valeria Marini reagisce con rabbia e annuncia di voler lasciare il programma.

Marina prova a ridimensionare la sua reazione, invitandola a non attirare l’attenzione su di sé: “Manie di protagonismo, non è il tuo momento“.

Parole che provocano un’ulteriore escalation. Valeria prende le distanze dagli altri concorrenti e difende Moreno, che definisce “una bellissima persona“. Poi esprime tutta la propria delusione per quello che considera un clima di falsità e cattiveria: “Il mio mondo stellare non è fatto di vipere“.

Lo sfogo si trasforma presto in una richiesta esplicita: “Voglio uscire da questo inferno. Datemi la possibilità di andarmene“. La showgirl racconta di essere in difficoltà anche sul piano psicologico e di non riuscire a dormire da tre notti. A pesarle, spiega, sono soprattutto i rapporti tra i coinquilini e le continue tensioni che caratterizzano la convivenza.

La lite con Giulia Provvedi e l’intervento di Ilary Blasi

Nel suo sfogo, Valeria torna anche sull’incidente avvenuto durante una precedente puntata, quando era caduta insieme a Carmen Di Pietro, ferendosi al labbro. La showgirl sostiene di non aver ricevuto la solidarietà che si sarebbe aspettata: “Hanno tutti sghignazzato dopo la caduta“. La rabbia si riaccende anche per le parole pronunciate da Marina La Rosa, contro la quale Valeria si scaglia duramente.

La situazione si complica ulteriormente dopo l’esibizione insieme a Carmen Di Pietro, nei panni di Paola e Chiara. Valeria Marini scoppia a piangere confidandosi con Alex Belli e, durante le nomination, finisce per litigare ad alta voce con Giulia Provvedi.

Marini lamenta di aver chiesto agli altri concorrenti maggiore attenzione alla pulizia della Casa e di essere stata privata del sonno per tre notti consecutive. Giulia, dal canto suo, ritiene che la showgirl reagisca in modo eccessivo alle critiche e accusa gli altri di dover continuamente assecondarla per evitare nuove tensioni.

Di fronte al crescente malessere, Ilary Blasi decide di parlare con Valeria in disparte e la invita a prendersi del tempo per riflettere. La decisione di restare o lasciare il Grande Fratello Vip rimane così al centro della situazione, mentre nella Casa il clima continua a essere particolarmente teso.