Il sabato 3 ottobre 2026 la Casa del Grande Fratello Vip si è trasformata in un’arena di tensioni. Un semplice compleanno, quello di Giacomo Gallani è diventato il punto di innesco di una serie di scontri verbali che hanno coinvolto le star più discusse del cast. L’organizzazione della festa è stata curata con una dinamica a catena: il festeggiato doveva scegliere un primo invitato, che a sua volta avrebbe indicato un altro partecipante, e così via, finché non erano stati definiti sei nome esclusi.

La festa di compleanno di Giacomo Gallani e la catena di inviti

Il meccanismo di selezione è partito dal nome di Marina La Rosa chiamata da Giacomo come prima invitata. Marina, a sua volta, ha passato la palla a Andreas Muller il quale ha scelto Guendalina Tavassi. Il giro è continuato con Alessandro RoncacciaPiera MeloniJonathan KashanianMegan RiaAlessandro Varsi e Giulia Provvedi.

Il risultato: una lista di nove concorrenti ammessi, mentre sei persone – tra cui Alex Belli, Carmen Di Pietro, Federica Morello, Moreno Morello, Giancarlo Danto e Valeria Marini – sono rimaste fuori.

Valeria Marini reagisce: minaccia di abbandonare il reality

Il nome di Valeria è stato il più colpito dall’esclusione. Anziché accettare l’eventuale offerta di un posto riservato da Marina La Rosa o da Giulia Provvedi la showgirl ha fatto irruzione nel confessionale, lanciando una serie di dichiarazioni incisive: “Non ho più voglia di stare qui, me ne voglio andare, basta.

“Voglio uscire dal gioco”. Il suo monologo è proseguito con accuse rivolte agli altri concorrenti, definendoli “non amici” e sottolineando la sensazione di essere sempre esclusa da ogni attività, dai balli alle feste.

Le parole di Valeria hanno suscitato un immediato cercare di mediazione da parte dei compagni. Alex Belli, per esempio, ha tentato di tirarla su di morale, ricordandole il valore del suo entusiasmo nel programma. Nonostante ciò, la star ha reiterato il desiderio di tornare dalla madre, dichiarando: “Non voglio prendere il posto di nessuno. Non mi diverto, non mi piace più, non ce la faccio a stare qui.” Il clima all’interno della casa è diventato teso, con gli altri partecipanti che hanno cercato di placare le sue ire, ma senza successo definitivo.

Il rifiuto di Megan Ria a Giacomo e le tensioni in casa

Parallelamente al conflitto con Valeria, nella Casa si è sviluppata una vicenda sentimentale tra Megan Ria e Giacomo Gallani. Dopo giorni di avvicinamento, Giacomo ha espresso il suo interesse con una serie di bigliettini, sperando in un possibile bacio. Megan, tuttavia, ha risposto in maniera diretta, affermando di non sentire “quella scintilla” necessaria per evolvere la loro relazione oltre l’amicizia.

Nel confronto, Megan ha spiegato: “Non possiamo andare oltre, perché non sento quella cosa che mi fa sbloccare. “Sei elegante, dolce, sensibile, ma non provo un sentimento forte”. Ha aggiunto che, pur apprezzando Giacomo come persona, preferisce mantenere la loro dinamica confidenziale senza forzarla in una storia romantica. Giacomo, da parte sua, ha accettato il rifiuto ma ha ammesso la difficoltà di gestire la situazione condividendo lo stesso spazio per 24 ore al giorno.

Il dialogo è rapidamente spostato sulla festa di compleanno, con Megan che ha cercato di stemperare la tensione portando la conversazione verso il divertimento previsto per Giacomo. Nonostante il clima teso, entrambi hanno mostrato maturità nel rispetto reciproco, evitando che la delusione interferisse ulteriormente con le dinamiche di gruppo.

Nel complesso, la serata del compleanno si è trasformata in un vero e proprio banco di prova per i legami all’interno del Grande Fratello Vip. Il meccanismo di inviti ha lasciato fuori partecipanti chiave, generando sentimenti di esclusione soprattutto in Valeria Marini, mentre le dinamiche sentimentali di Giacomo e Megan hanno aggiunto un ulteriore livello di complessità emotiva. Resta da vedere se la decisione di Valeria di voler abbandonare il gioco si concretizzerà o se l’intervento degli altri concorrenti sarà sufficiente a riportare la serenità nella casa.