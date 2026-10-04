Il Grande Fratello Vip sta attraversando una stagione di contrasti: da un lato un crollo record negli ascolti, dall’altro un appuntamento imminente che punta a riaccendere l’interesse del pubblico. Il reality, condotto da Ilary Blasi e affiancato da Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, si trova al centro di un dibattito su perché il suo fascino sia svanito.

Nel prime time di venerdì 2 ottobre 2026, trasmessa in diretta su Canale 5 la puntata ha raggiunto appena 1.555.000 spettatori, corrispondenti a uno share del 13,8%. Si tratta del dato più scarso mai registrato per la versione VIP o NIP del format, ad eccezione dell’episodio del 13 febbraio 2025, che aveva attirato 1.230.000 persone (7,65%) ma coincise con la serata del Festival di Sanremo.

Confronto con i numeri più bassi della storia

Il rating del 2 ottobre si colloca al di sotto di altre puntate critiche: il 20 marzo 2026 aveva ottenuto 1.672.000 telespettatori (14,30% di share), mentre l’8 dicembre 2025 ha segnato 1.586.000 spettatori (13,58%) con simona ventura in conduzione.

Il 9 febbraio 2023, in diretta su Canale 5, la trasmissione era stata vista da 1.790.000 persone (10,88%), ma anche in quel caso la concorrenza di Sanremo ha influito sul risultato. Il record assoluto più alto, 2.899.000 telespettatori (12,90% di share), era del 31 dicembre 2020, episodio speciale di Capodanno.

Perché il format non convince più

Le ragioni di questo declino sono molteplici. Alcuni osservatori puntano sul carenza di idee originali da parte della redazione, altri sul calo della credibilità del cast considerato meno accattivante rispetto alle stagioni precedenti. Il pubblico sembra aver perso l’entusiasmo per un format che, dopo l’era Signorini, ha tentato di ridimensionare il trash senza riuscire a trovare una nuova identità.

Problemi di cast e di contenuto

Ilary Blasi mantiene il suo professionismo, Cesara Buonamici svolge un ruolo di commentatrice, mentre Selvaggia Lucarelli continua a fornire opinioni pungenti. Tuttavia, l’assenza di personalità capaci di «bucare lo schermo» come in passato ha indebolito l’attrattiva del programma. L’esagerata presenza di trash è stata ridotta, ma la distanza emotiva con il pubblico non è stata colmata, lasciando spazio a una percezione di vuoto creativo.

Le puntate più deboli dal 2020 al 2026

Un breve riepilogo dei momenti più critici mostra una tendenza discendente:

31 dicembre 2020 – 2.899.000 spettatori (12,90%) – episodio di Capodanno;

9 febbraio 2023 – 1.790.000 spettatori (10,88%) – coincidenza con Sanremo;

8 dicembre 2025 – 1.586.000 spettatori (13,58%) – conduzione di Simona Ventura;

13 febbraio 2025 – 1.230.000 spettatori (7,65%) – serata Sanremo;

20 marzo 2026 – 1.672.000 spettatori (14,30%);

2 ottobre 2026 – 1.555.000 spettatori (13,8%).

Il 28 settembre: che cosa ci aspetta in casa?

L’appuntamento di lunedì 28 settembre, sempre in prima serata su Canale 5 promette una nuova dinamica. Marina La Rosa e Alex Belli, ormai a corto di forze, hanno deciso di confrontarsi apertamente, scambiandosi battute e frecciate. Successivamente, Piera Meloni aprirà il suo cuore sulle turbolenze sentimentali, con Alessandro Roncaccia presente sul palco. Il momento clou prevede l’intervento della diva Valeria Marini, che si esibirà insieme a Moreno Morello per tentare di salvare il budget della spesa. Infine, si deciderà chi lascerà la casa nella prima eliminazione della stagione, tra Alessandro Varsi, Alessandro Roncaccia, Carmen Di Pietro, Federica Morello, Giancarlo Danto e Michelle Masullo.