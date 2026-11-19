Anthropic, la società guidata da Dario Amodei, ha fissato il prezzo della sua offerta pubblica iniziale a 83 dollari per azione, sopra la forchetta iniziale. L’azienda e i suoi sette cofondatori hanno venduto circa 980 milioni di azioni, invece dei 825 milioni previsti, incassando complessivamente 81,3 miliardi di dollari. Il titolo è scambiato con il simbolo «ANT» sul Nasdaq, con una capitalizzazione di circa 1.500 miliardi.

Una raccolta che supera SpaceX

Alla cifra del collocamento in Borsa si aggiungono 26 miliardi di dollari raccolti con un collocamento privato riservato a investitori strategici, tra cui Google, Microsoft, Amd e Nvidia. Sommando i due canali, il totale sale a circa 94,5 miliardi, più della raccolta di SpaceX a giugno, che si era fermata a 85,7 miliardi con l’opzione greenshoe.

Il primato riguarda però i soldi raccolti e non il valore dell’azienda: SpaceX si era quotata con una valutazione di circa 1.770 miliardi, sopra gli 1.500 di Anthropic.

La domanda degli investitori ha superato l’offerta. Gli investitori istituzionali hanno chiesto azioni per circa 400 miliardi di dollari, i piccoli risparmiatori per quasi 100 miliardi.

Secondo le stime di Vanda Research, nel primo giorno i piccoli investitori potrebbero acquistare titoli per circa 250 milioni di dollari, il doppio di quanto accaduto con SpaceX.

Il contesto dei mercati e i conti dell’azienda

Il debutto avviene in una fase di tensione. Dopo le dimissioni di Jensen Huang da Nvidia, il Nasdaq 100 ha perso oltre il 5% in cinque sedute, e l’indice della volatilità Vix ha superato quota 25, livello al quale le aziende tendono a rinviare le quotazioni. Nei primi nove mesi del 2026 Anthropic ha registrato ricavi per 33,2 miliardi di dollari, il 1.200% in più rispetto allo stesso periodo del 2025, ma ha chiuso con una perdita netta di 104 miliardi, in gran parte legata a voci contabili. Gli impegni di spesa fino al 2045 ammontano a quasi 901 miliardi, quasi tutti destinati a chip e potenza di calcolo.

Nel documento depositato per la quotazione compare anche un passaggio insolito: l’azienda riconosce che la tecnologia che sviluppa potrebbe mettere a rischio l’esistenza dell’umanità se non verrà sviluppata con tutele adeguate. Ciascuno dei sette cofondatori detiene una quota di circa 18 miliardi. OpenAI, da cui sono usciti alcuni fondatori, ha depositato in via riservata la richiesta di quotazione, ma non entrerà in Borsa prima del 2027.

Come si colloca tra le grandi quotazioni

Per capitalizzazione, Anthropic si piazzerebbe terza nella storia delle ipo, con una valutazione vicina a 1.400 miliardi. In testa resta SpaceX con 1,75 trilioni di dollari, seguita da Saudi Aramco con 1,7 trilioni. SK Hynix scenderebbe in quarta posizione con 1,08 trilioni, mentre Alibaba, con 175 miliardi, chiude la classifica.