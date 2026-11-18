Il 19 novembre sarà una giornata decisiva per la diplomazia legata all’Ucraina. A Shenzhen, in Cina, è previsto un incontro trilaterale tra Donald trump, Vladimir Putin e Xi Jinping, mentre a Berlino si riunirà il vertice della Coalizione dei volenterosi. Nel frattempo i combattimenti proseguono, con attacchi sul territorio ucraino e russo.

Nella notte tra lunedì 16 e martedì 17 novembre, le forze ucraine hanno colpito di nuovo il ponte di Crimea.

Il governatore russo della penisola, Serghei Aksyonov, ha riferito che due persone sono rimaste uccise in un attacco con droni nel distretto di Leninsky, nella Repubblica di Crimea. Nello stesso periodo è scoppiato un incendio in un grande impianto di raffinazione petrolchimica a Salavat, in Baschiria, dove alcuni canali Telegram di monitoraggio ucraini segnalano l’obiettivo Gazprom Neftekhim Salavat.

Zelensky chiede nuove armi e il ruolo degli Stati Uniti

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto agli alleati europei e agli Stati Uniti capacità militari per colpire fabbriche di armamenti e lanciatori di missili balistici russi. Ha lamentato le restrizioni che Washington mantiene sull’uso delle comunicazioni satellitari Starshield nei territori occupati.

Nei suoi messaggi su X ha anche chiesto nuovi caccia F-16, missili antiaerei e otto miliardi di euro aggiuntivi per il bilancio militare.

Zelensky ha ricordato che “Questo significa missili di cui l’Europa dispone e che possono colpire con grande precisione gli impianti russi di produzione di armamenti”. Secondo lui, “Una Russia privata di questi mezzi sarebbe una Russia con un motivo per porre fine alla guerra il prima possibile”. Ha aggiunto che “In America si parlava molto di pace attraverso la forza” circa due anni fa, mentre oggi quel tema è quasi scomparso.

Armi chimiche, Patriot e il pacchetto tedesco

Il ministro degli Esteri ucraino Andriy Sybiha accusa la Russia di usare sostanze chimiche tossiche come armi, in violazione della Convenzione sulle armi chimiche. Ha reso noto che il segretariato dell’Opcw, l’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche, ha distribuito agli Stati il rapporto di un’indagine ucraina sull’uso dell’agente Cs vicino a Illinka il 20 settembre 2024. Kiev dichiara di aver documentato 14 mila casi di munizioni russe con sostanze chimiche.

Sul fronte delle forniture, la Germania ha annunciato 300 milioni di dollari per un nuovo pacchetto Purl, con cui gli alleati comprano armi americane per l’Ucraina, insieme alla Norvegia. Il ministro della Difesa Boris Pistorius ha indicato la difesa aerea come priorità, con missili per i sistemi Patriot e Iris-T. Il ministro danese Jeppe Bruus ha invece invitato più Paesi a contribuire, perché poche nazioni coprono i due terzi delle donazioni.