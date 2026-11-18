(Adnkronos) - "Bisogna partire dall'ascolto e dall'attenzione ai bisogni delle persone e delle famiglie. L'obiettivo è incontrarsi, confrontarsi e dialogare con le associazioni, a cominciare da Aisla, che porta all'attenzione soprattutto le necessità dei familiari. Quando parliamo di persone con ...

(Adnkronos) – “Bisogna partire dall’ascolto e dall’attenzione ai bisogni delle persone e delle famiglie. L’obiettivo è incontrarsi, confrontarsi e dialogare con le associazioni, a cominciare da Aisla, che porta all’attenzione soprattutto le necessità dei familiari. Quando parliamo di persone con disabilità o con Sla, infatti, è tutto il nucleo familiare a essere coinvolto”. Lo ha dichiarato Elena Lucchini, assessore alla Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia, intervenendo a ‘La Promessa 2026’, la maratona live organizzata per sostenere la ricerca sulla sclerosi laterale amiotrofica (Sla).

“In Regione Lombardia stiamo sviluppando numerose iniziative, anche con il coinvolgimento di importanti fondazioni.

Fare squadra – ha sottolineato Lucchini – significa mettere insieme più risorse e competenze, lavorare in modo complementare e raggiungere capillarmente il territorio, così da offrire risposte concrete a un numero sempre maggiore di persone e famiglie. Abbiamo inoltre avviato il percorso dei Centri per la famiglia, che oggi in Lombardia sono 469 tra hub e spoke.

Si tratta di un progetto importante perché punta a garantire servizi di prossimità, attraverso luoghi fisici vicini ai cittadini, dove le famiglie possano trovare diversi punti di riferimento. In questi centri collaborano i servizi sociali degli enti locali e dei Comuni, le strutture sanitarie e il mondo del Terzo settore”. Inoltre, “abbiamo promosso la nascita di gruppi di mutuo aiuto, molti dei quali sono già attivi.

Sono occasioni di incontro tra persone che vivono esperienze simili e che, proprio perché condividono le stesse difficoltà, possono comprendersi, sostenersi e aiutarsi reciprocamente”.

“Credo molto nel lavoro di comunità e nella collaborazione, perché ciascuno può dare il proprio contributo. È fondamentale rafforzare il dialogo tra istituzioni, Terzo settore e rete sociosanitaria. Attraverso questo lavoro condiviso, l’ascolto e i tavoli di confronto che abbiamo istituito, ai quali partecipa anche Aisla nell’ambito del mio assessorato, stiamo portando avanti iniziative di carattere sociale e umano per rispondere ai bisogni delle persone con Sla, delle loro famiglie e di tutti coloro che necessitano di sostegno” ha poi concluso.

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