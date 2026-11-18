(Adnkronos) - "Dobbiamo partire dal presupposto che i malati di Sla non vogliono esistere, vogliono vivere. Abbiamo quindi la necessità che la progressione della malattia sia accompagnata da un'assistenza adeguata. È importante un dialogo costante con le istituzioni per dare una risposta ai bisog...

(Adnkronos) – “Dobbiamo partire dal presupposto che i malati di Sla non vogliono esistere, vogliono vivere. Abbiamo quindi la necessità che la progressione della malattia sia accompagnata da un’assistenza adeguata. È importante un dialogo costante con le istituzioni per dare una risposta ai bisogni in tempo rapido, quel tempo che molto spesso non abbiamo a disposizione”.

Lo ha detto Alberto Fontana, delegato del Consiglio direttivo nazionale Aisla – Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica e ideatore dei Centri clinici NeMo, partecipando a ‘La promessa 2026’, la maratona live organizzata per sostenere la ricerca sulla sclerosi laterale amiotrofica (Sla).

“La costruzione di una rete di professionisti e di persone che supportano i caregiver, che sono nella maggior parte dei casi i nostri familiari, ci permette di continuare a vivere e non a esistere – sottolinea Fontana – Con ‘la Promessa’, possiamo rafforzare l’alleanza con le istituzioni per cercare di dare delle risposte celeri ai bisogni dei malati di Sla.

L’esperienza dei centri clinici NeMo ha mostrato l’importanza della presa in carico multidisciplinare. La necessità di un centro clinico NeMo è quella di trovare sul territorio le risposte al bisogno di assistenza, ma anche di presa in carico rispetto all’attività sanitaria che non viene svolta all’interno del centro. È importante che si possa dialogare per costruire percorsi sanitari e socio-sanitari.

Diventa determinante il ruolo dei professionisti sul territorio per costruire un progetto di vita, che è la grande sfida dei prossimi mesi”.

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