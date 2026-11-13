Il Logico Scorretto - Stagione 2 - Gazawood

And the oscar goes to …

Ultimamente mi sono chiesto, perché il conflitto Israelo-Palestinese ha conquistato le menti di moltissime persone, tanto è che non c’è manifestazione per il carovita o per il rialzo del prosciutto dove non ci sia una bandierina della palestina, non solo, ormai ci sono gli irriducibili pronti a metterti a morte se solo osi contraddire una narrativa che arriva da solo una parte, nello specifico da Hamas.

Gira la parola “genocidio”, facciamo un po’ di conti, nel 1939 prima della seconda guerra la popolazione degli ebrei in Europa era stimata attorno ai 9,5 milioni di individui dopo il 45 circa 3 milioni di cui molti nei campi di prigionia, possiamo chiamare questo genocidio? Ovviamente durante questo momento di vera epurazione la comunità ebraica non è di certo cresciuta di numero.

Ma la popolazione di Gaza si comporta in modo diverso, addirittura tende a aumentare e oscilla tra i 2,1 e i 2,3 milioni con una un tasso di fertilità e di crescita naturale tra i più alti della regione. Alcune stime e report indicano che le nascite continuano a esserci (con decine di migliaia di neonati all’anno) nonostante le 66mila vittime dichiarate da Hamas.

E’ incredibile però come la propaganda abbia attecchito nelle menti di alcune persone, tanto da dimenticare qualsiasi altra guerra:

Sudan (Darfur e crisi nazionale)

Il conflitto scoppiato nell’aprile 2023 tra l’esercito regolare (SAF) e le Forze di Supporto Rapido (RSF) ha provocato una catastrofe umanitaria devastante, con forti echi delle violenze etniche già vissute in passato nella regione del Darfur.

Myanmar (Birmania)

Dopo il colpo di Stato militare del 2021, la giunta militare (Consiglio Amministrativo di Stato) conduce una repressione brutale contro i gruppi di opposizione armata e le minoranze etniche (come i Rohingya e i Karen).

Ucraina

Il conflitto su larga scala con la Russia ha causato oltre 4 milioni di sfollati e ripetuti attacchi a infrastrutture civili e sanitarie.

Repubblica Democratica del Congo (Nord Kivu)

La lotta per il controllo delle risorse minerarie e la presenza di numerose milizie continuano a mietere vittime civili e provocare spostamenti di massa nel silenzio dei media.

Yemen e Siria

Anni di guerre civili e frammentazione politica lasciano decine di milioni di persone in stato di grave bisogno umanitario.

Se sei un convinto pacifista perché lottare per un singolo conflitto?

Altri due temi:

Queer for Gaza o Gay for Gaza, anche qui una lotta bendata per un popolo che, diciamoci la verità, i gay li butterebbe dal balcone, mi domando quale sia la molla che spinge una persona raziocinante a lottare per qualcuno che vuole la sua morte? Sindrome di Stoccolma? Abele che difende Caino? Porgi l’altra guancia?

Le donne, vi assicuro che le più infervorate, accanite, violente, sono le donne, pronte a distruggervi se solo dite qualcosa contro la Palestina e anche qui cadiamo in un paradosso, le stesse donne in Palestina potrebbero parlare solo se il marito vuole se no lapidazione, trovo incredibile che dopo aver lottato per la libertà e i diritti vogliano tornare al medioevo, nel contempo, il regime islamico dell’Iran frusta le donne che si vogliono togliere il velo, è questa la libertà che cercate?

Ultima cosa, tunnel e aiuti. Un inviato di Rai 1 fa vedere i tunnel creati da Hamas per nascondere munizioni e i rapiti del 7 ottobre, ma ovviamente nessuno gli crede perché smonta la narrativa, così come nessuno crede che negli ospedali si nascondano bombe in modo che i malati facciano da scudo, così come nessuno crede che lo stesso Egitto abbia eretto un muro così alto perché non vuole che nessun terrorista lo valichi ma in questo caso neanche nessun palestinese, perché non ce la prendiamo con l’Egitto?

E gli aiuti… Neanche quando l’Onu dichiara che ci sono camion fermi e che Hamas controlla e non li fa passare o se li fa passare li gestisce sottraendoli alla popolazione bisognosa (La denuncia arriva dal vice coordinatore speciale delle Nazioni Unite per il processo di pace in Medio Oriente, Ramiz Alakbarov, che afferma di condannare «fermamente» l’ostruzione delle operazioni umanitarie da parte delle autorità de facto di Gaza. La dichiarazione giunge dopo che le attività del complesso di distribuzione alimentare di Jabalia a Gaza sono state sospese nel fine settimana a seguito della presa del controllo da parte di Hamas), anche questo non viene creduto. C’è come un morbo che conquista le menti facendo credere ad una sola singola propaganda e con questo non sto dicendo che la guerra non generi mostri ci sono da entrambe le parti, ma mi chiedo, perché dopo quella tregua Hamas non ha deposto le armi e impedito la ricostruzione di Gaza?