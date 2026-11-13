Polaris Festival 2026: 5 artisti da non perdere

Dal 20 al 28 novembre 2026, Polaris Festival torna a Verbier, nel cuore delle Alpi svizzere, per due weekend dedicati alla musica elettronica internazionale. Nato con l'obiettivo di mettere in dialogo la cultura clubbing e il contesto alpino, il festival si è progressivamente affermato come uno d...

Dal 20 al 28 novembre 2026, Polaris Festival torna a Verbier, nel cuore delle Alpi svizzere, per due weekend dedicati alla musica elettronica internazionale.

Nato con l’obiettivo di mettere in dialogo la cultura clubbing e il contesto alpino, il festival si è progressivamente affermato come uno degli appuntamenti più riconoscibili del calendario europeo, grazie a una programmazione che affianca grandi protagonisti della scena, artisti di culto e nuove generazioni di DJ e producer.

Anche per l’edizione 2026, la line-up attraversa epoche, città e linguaggi differenti: dalle radici della techno di Detroit alla house americana ed europea, passando per le sonorità di Berlino e le evoluzioni più recenti della techno.

Il programma comprende set individuali, collaborazioni speciali e back-to-back tra artisti che hanno contribuito a scrivere la storia della musica elettronica. Tra questi, l’incontro in consolle tra Carl Craig e Moodymann e quello tra DJ Deep e St Germain.

Accanto alla programmazione musicale, Polaris amplia la propria proposta con iniziative dedicate alle arti visive e alle nuove tecnologie.

Tra le novità di quest’anno figura Dragon-O, la monumentale installazione luminosa di LedPulse, presentata in precedenza al Coachella e al Sónar, che arriverà per la prima volta in Svizzera insieme alla performance audiovisiva ORGANYSMO.

In un programma così articolato, a Notizie.it abbiamo selezionato cinque artisti da non perdere: cinque percorsi differenti che raccontano alcune delle principali identità della musica elettronica contemporanea, tra storia, ricerca e nuove prospettive.

Charlotte de Witte

Originaria di Gand, in Belgio, Charlotte de Witte è oggi tra le DJ e producer più riconoscibili della techno internazionale. Fondatrice dell’etichetta e piattaforma KNTXT, ha costruito il proprio percorso attraverso produzioni incisive, set ad alta intensità e una presenza costante nei principali festival internazionali. Il 5 novembre 2026 ha pubblicato Azadi, EP realizzato con la collaborazione di NAVA. A Verbier sarà tra gli headliner del secondo weekend, con un set in programma sabato 28 novembre.

Jayda G

DJ e producer canadese con base a Londra, Jayda G si è distinta per un approccio alla house che combina disco, funk, influenze soul e cultura dance. La sua ricerca musicale si riflette in produzioni eclettiche, mentre i suoi set si caratterizzano per una selezione capace di attraversare epoche e linguaggi differenti. Dopo le pubblicazioni All Day e Uncomfortable, nel settembre 2026 è arrivato il singolo Forever Now, pubblicato su Ministry of Sound e JMG. Il suo appuntamento a Polaris è fissato per venerdì 20 novembre.

Reznik

Membro della famiglia Keinemusik, collettivo berlinese che ha contribuito a ridefinire il rapporto tra house, club culture e dimensione internazionale, Reznik è un DJ e producer tedesco dalla selezione riconoscibile. Il suo percorso è legato alla scena di Berlino, dove è stato resident del Watergate, e a un sound che si muove tra house, influenze afro e contaminazioni melodiche. Tra le sue collaborazioni recenti figura Slave To The Algorithm, realizzata nel 2026 con Good Guy Mikesh. Sarà in consolle venerdì 27 novembre, nel secondo fine settimana del festival.

Prosumer

Achim Brandenburg, conosciuto come Prosumer, è un DJ e producer tedesco tra i nomi di riferimento della house underground europea. Legato alla scena berlinese, ha ricoperto il ruolo di resident al Panorama Bar del Berghain, contribuendo a definire l’identità musicale di uno dei club più influenti al mondo. Il suo stile guarda alla tradizione della Chicago house e della Detroit techno, con una particolare attenzione alle sonorità deep, soul e alle produzioni analogiche. Tra i lavori più significativi figura Serenity, album realizzato nel 2008 insieme a Murat Tepeli per Ostgut Ton. Dopo aver vissuto a Berlino, oggi è basato a Edimburgo. A Polaris si esibirà sabato 21 novembre in back-to-back con Move D.

Inox Traxx

Alisa Chernysheva, conosciuta come Inox Traxx, è una DJ e producer di origine russa basata a Berlino, tra le protagoniste della nuova generazione techno. La sua ricerca sonora si muove tra ritmiche incisive, atmosfere ipnotiche e influenze industriali, con una particolare attenzione alla costruzione di set dinamici e stratificati. Negli ultimi anni ha consolidato il proprio rapporto con la scena berlinese, esibendosi regolarmente al Berghain. Il 2026 ha segnato due importanti pubblicazioni discografiche: It’s All Just Memories EP, uscito a gennaio su RPM by KNTXT, e Love Letter, pubblicato a giugno da Ostgut Ton. Sarà in programma sabato 28 novembre a Polaris, nel secondo weekend del festival.

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