Allerta arancione in sei regioni: frane, allagamenti e interventi Vigili

Allerta arancione in sei regioni: frane, allagamenti e interventi Vigili

Una violenta perturbazione atlantica scatena allerta arancione, frane e più di trecento interventi dei Vigili del Fuoco in sei regioni del Centro‑Nord.

Venerdì 13 novembre il maltempo ha investito il Centro-Nord, facendo scattare una nuova allerta arancione su sei regioni e una allerta gialla su undici ulteriori aree amministrative. La perturbazione atlantica ha portato piogge intense, venti sostenuti e picchi di marea, facendo emergere fiumi in piena, frane improvvise e interruzioni di viabilità.

Allerta meteo: regioni interessate e criticità previste

L’allerta arancione riguarda Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Liguria, Umbria e una sesta regione non specificata nei comunicati ufficiali. In queste aree le autorità hanno segnalato un alto rischio di frane, allagamenti e danni a infrastrutture stradali. L’allerta gialla, più estesa, interessa Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli-venezia giulia, Marche, Molise e altre zone del Centro-Nord, dove sono attese piogge minori ma comunque pericolose.

Interventi dei Vigili del Fuoco: numeri e operazioni sul territorio

Nei ventiquattro ultimi ore i Vigili del Fuoco hanno svolto più di 340 interventi nei settori più colpiti: Liguria, Toscana, Basilicata e Marche. In Liguria, la situazione più critica, la Protezione Civile e i pompieri hanno evacuato dieci abitanti da una palazzina di Carasco (GE) minacciata da una grossa frana nella zona di San Quirico di Rivarolo.

Gli sfollati hanno trovato riparo in abitazioni familiari o nella sala della biblioteca comunale, dove sono state allestite brandine e coperte.

Nel territorio di La Spezia, le operazioni di soccorso hanno superato le cento unità. Sono stati messi in sicurezza gli allagamenti delle vie del Forno, Montalbano e Nino Bixio, e nove persone sono state evacuate dal piano terra di via Nino Bixio. A Ventimiglia, quattordici persone, tra migranti e senzatetto, sono state estratte da sotto le campate di un ponte ferroviario sul fiume Roja, dove l’acqua aveva raggiunto livelli critici.

In Toscana, le piogge hanno spinto i fiumi Ombrone, Bisenzio e Serchio a livelli record. L’Ombrone pistoiese ha toccato 3,53 metri a Pontelungo, superando il picco storico precedente. Il Serchio ha registrato una portata di 1.238 m³/s a Borgo a Mozzano. Nonostante questi valori, l’Arno è rimasto entro i limiti di riferimento, ma la Protezione Civile ha avvertito di possibili nuovi innalzamenti nelle prossime ore.

Il Friuli-Venezia Giulia ha registrato precipitazioni tra i 60 e i 90 mm, con picchi oltre i 100 mm sulle Prealpi Giulie. Un picco di marea di 139 cm è stato misurato a Grado, provocando allagamenti e caduta di massi lungo la costa. In Trentino-Alto Adige, le temperature sono scese sotto lo zero sulle vette superiori ai 2.000 m, chiudendo i passi di Stelvio, Rombo e Stalle.

Impatto su infrastrutture e trasporti: chiusure e limitazioni

Le misure di emergenza hanno interessato anche la viabilità stradale. La Città Metropolitana di Genova ha chiuso al transito la strada provinciale 33 verso San Salvatore di Colorno, mentre in Sant’Olcese (GE) i Vigili del Fuoco hanno rimosso una frana che isolava venti persone. In Toscana, la statale 62 della Cisa è stata interrotta a km 7,951 in località Caprigliola (MS) per una frana; il traffico è stato deviato lungo la SS 330 e la SP 10.

Il settore ferroviario ha subito rallentamenti: tra Corniglia e La Spezia i treni Intercity e regionali hanno subito ritardi fino a 20 minuti e cancellazioni parziali, a causa delle condizioni meteo critiche. Sul golfo di Napoli, le compagnie di navigazione hanno sospeso tutti gli aliscafi verso Ischia e Procida e cancellato numerose corse di traghetti, a causa di venti di libeccio che potrebbero raggiungere i 33 nodi e onde superiori ai due metri.

Infine, le autorità hanno predisposto centri di accoglienza temporanei per i residenti sfollati, tra cui il palazzetto sportivo di Massa e la scuola Due Giugno di Arcola (SP). Le forze dell’ordine e la Protezione Civile continuano a monitorare costantemente i livelli dei fiumi e le condizioni del territorio, in attesa di ulteriori evoluzioni della perturbazione atmosferica.