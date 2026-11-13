Moscow sotto attacco: 467 droni fermati dalla difesa

Moscow è stata bersaglio di centinaia di droni, la difesa russa ha abbattuto la maggior parte, mentre l'Ucraina ha respinto un'ondata di missili e droni da più fronti.

Nel periodo compreso tra le 18 del 12 novembre e le 8 del 13 novembre le forze di difesa aerea hanno dovuto fronteggiare una massiccia ondata di droni diretti verso la regione di Mosca. L’autore dei dati, il sindaco della capitale, ha confermato che 467 unità senza pilota sono state lanciate, di cui la maggior parte è stata neutralizzata lontano dal centro cittadino.

Intercettazione di 467 droni nella regione di Mosca

Il Ministero della Difesa ha impiegato i propri sistemi di difesa aerea per colpire i velivoli in volo. Secondo il comunicato del sindaco Serghei Sobyanin, 144 droni sono stati neutralizzati mentre si avvicinavano al perimetro di Mosca. In totale, le autorità hanno segnalato l’intercettazione di 13 velivoli: i primi 7 intercettati in una prima fase, altri 6 rilevati poco dopo.

Squadre di soccorso sono intervenute per raccogliere i detriti caduti e per garantire la sicurezza sui punti di atterraggio.

Effetti sul traffico aereo

L’ente russo per l’aviazione civile ha temporaneamente limitato le operazioni negli aeroporti di Mosca, provvedimento revocato dopo poche ore grazie al rapido ripristino della situazione. L’incidente dimostra come la retroguardia strategica russa sia ora più vulnerabile rispetto al passato.

Ucraina respinge una massiccia offensiva con droni e missili

Parallelamente, l’Ucraina ha subito un attacco su larga scala lanciato da regioni come Kursk, Rostov, Voronezh e Orel. Il bilancio comprende missili antinave Zircon e missili balistici Iskander-M/KN-23, impiegati soprattutto contro le province di Zaporizhzhia e Kiev. Oltre ai missili, sono stati schierati circa 120 droni d’attacco di tipo Shahed, molti a propulsione jet, accompagnati da droni Gerbera ed esche aeree Parodiya. Le unità di lancio includono anche la Crimea occupata, l’area di Donetsk e altre zone del Donbass.

L’aeronautica militare ucraina ha contestato l’assalto con l’impiego di aviazione, sistemi antiaerei, unità di guerra elettronica e squadre mobili delle forze di difesa. Il conteggio preliminare indica che 98 droni di vari modelli sono stati abbattuti o neutralizzati in diverse zone del paese, con impatti registrati in 21 località e caduta di detriti in altre cinque.

Dichiarazioni di Volodymyr Zelensky sul ruolo della Corea del Nord

Nel discorso serale tenuto alla nazione, il presidente Volodymyr Zelensky ha sottolineato che la Russia non possiede più una retroguardia strategica sicura e che, per compensare, sta cercando l’appoggio della Corea del Nord. Zelensky ha affermato: «Per la prima volta, la Russia non può condurre una guerra senza i rinforzi della Corea del Nord. Sta preparando l’arrivo di ulteriori contingenti nordcoreani e ha già ricevuto missili balistici dalla Corea del Nord.»

Il presidente ha inoltre avvertito che un maggior coinvolgimento nordcoreano aumenterebbe il rischio per paesi dell’Asia orientale, tra cui Giappone, Repubblica di Corea e Filippine. Le sue parole puntano a sottolineare la necessità di un’azione congiunta tra alleati per rafforzare la difesa aerea e limitare la capacità della Russia di utilizzare armi nordcoreane.