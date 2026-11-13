Il leader di Futuro Nazionale sostiene che la Costituzione è anti‑monarchica, ma l’antifascismo non è un valore costituzionale, e descrive possibili intese elettorali.

Durante l’intervista su Piazzapulita condotta da Corrado Formigli, Roberto Vannacci, alla guida di Futuro Nazionale, ha espresso una lettura originale della Costituzione italiana, ribadendo che il testo fondamentale è anti-monarchico ma non anti-fascista. Il riferimento è all’articolo 139, che sancisce la Repubblica come unica forma di governo ammissibile e vieta la ricostituzione del partito fascista sciolto nel 1945.

Vannacci sulla Costituzione e sul valore dell’antifascismo

Il dirigente ha sottolineato che i principi della Resistenza hanno contribuito alla nascita della Repubblica, ma ha puntualizzato che l’antifascismo non compare tra i valori espressi nella Costituzione. “Non c’è un articolo che lo richiami”, ha precisato, ricordando che l’Italia fu liberata soprattutto dalle forze alleate piuttosto che dalla Resistenza interna.

Questa distinzione, secondo Vannacci, rende superflua la definizione di fascismo come “male assoluto”, differente da quella usata in passato da Gianfranco Fini.

Il ruolo dell’articolo 139 nella discussione

L’articolo 139, citato dal politico, dichiara la forma repubblicana come l’unica legittima e proibisce ogni tentativo di ricreare organizzazioni fasciste. Vannacci utilizza questo riferimento per argomentare che la Costituzione non penalizza l’antifascismo, perché non lo menziona esplicitamente, e che quindi il dibattito dovrebbe concentrarsi su altre garanzie costituzionali, come la libertà e la democrazia.

Strategie di alleanza e rapporto con la Meloni

Passando alle prospettive elettorali, Vannacci ha delineato i criteri per eventuali intese: “Siamo aperti a dialogare con chiunque, compresa la leadership di Giorgia Meloni, purché rispetti le linee rosse tracciate dal nostro partito”. Ha inoltre indicato la possibilità di collaborare anche con forze di sinistra, a condizione che condividano determinati punti programmatici. Il leader ha quantificato la corrispondenza tra i programmi di Futuro Nazionale e di Fratelli d’Italia con un 82 % di analogie.

Indipendenza di Futuro Nazionale rispetto a FdI

Nonostante l’alta percentuale di convergenza, Vannacci ha ribadito che Futuro Nazionale può proseguire il proprio percorso anche senza una “coppia di fatto” con la Meloni. Il partito intende mantenere autonomia decisionale, pur considerandosi pronto a formare alleanze su temi specifici. Questo approccio mira a garantire flessibilità strategica senza subordinarsi completamente a un unico sindacato politico.

Le affermazioni di Vannacci mettono in luce una lettura della Costituzione che enfatizza la sua natura anti-monarchica e la neutralità rispetto all’antifascismo, mentre la sua strategia di alleanze indica una volontà di costruire coalizioni mirate, basate su una sovrapposizione programmatica del 82 % con la destra guidata da Meloni, ma senza rinunciare alla propria indipendenza.