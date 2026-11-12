Dopo le numerose segnalazioni di allarmi bomba arrivate negli istituti scolastici italiani, il governo interviene per uniformare le procedure di sicurezza. L’obiettivo è evitare che una semplice e-mail inviata in modo massivo possa provocare evacuazioni indiscriminate e bloccare le attività scolastiche. La nuova linea stabilisce che, in assenza di elementi verificabili che facciano ipotizzare un pericolo reale, le lezioni devono proseguire regolarmente.

Resta comunque la possibilità per i prefetti di disporre l’evacuazione quando emergano circostanze specifiche e fondate che richiedano un intervento immediato.

Allarme bomba, il protocollo del governo: quando scatta l’evacuazione

Nel pomeriggio si riunirà il Comitato interministeriale per la sicurezza (CISR), chiamato a definire procedure condivise per gestire le future segnalazioni di possibili attentati.

Il provvedimento arriva dopo il caos delle ultime ore, quando una serie di messaggi identici, recapitati a numerosi istituti, aveva innescato evacuazioni, interventi delle forze dell’ordine e momenti di forte preoccupazione tra studenti e famiglie.

Il principio è stato già comunicato a tutte le amministrazioni e prevede che la sola ricezione di una mail collettiva contenente minacce non costituisca, di per sé, un motivo sufficiente per sgomberare gli edifici.

Nella nota diffusa da Palazzo Chigi si precisa che, in mancanza di ulteriori riscontri, non si dovrà procedere all’evacuazione. La valutazione spetterà ai prefetti, che potranno comunque intervenire qualora emergano segnali circostanziati, come la presenza di oggetti sospetti o altre informazioni attendibili. Il loro compito sarà quindi quello di esaminare ogni situazione sul territorio e stabilire se sussistano effettive condizioni di pericolo.

Nuove minacce in 1.803 scuole, Meloni: “Non permetteremo a una mail anonima di decidere il calendario scolastico”

Intanto, anche nella giornata di oggi, giovedì 12 novembre, sono arrivate nuove segnalazioni in diversi istituti italiani, dal Veneto alla Liguria, passando per Umbria, Lazio e Sicilia. Le comunicazioni, che annunciano la presunta presenza di ordigni, risultano ancora firmate Mikhail Andropov. Secondo il dato provvisorio diffuso da Palazzo Chigi, le e-mail minatorie inviate nella mattinata sarebbero state 1.803. Alcune scuole hanno disposto l’uscita degli studenti, mentre in altri casi sono stati avviati controlli senza interrompere le lezioni.

Sulla vicenda è intervenuta anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha escluso, sulla base degli elementi disponibili, l’esistenza di un pericolo concreto e ha ricondotto le segnalazioni a un tentativo di alimentare tensione e disordine. Dopo aver convocato a Palazzo Chigi i ministri competenti, i vertici dell’intelligence e i rappresentanti dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, la premier ha incontrato anche i leader delle opposizioni, che hanno chiesto al governo di riferire in Parlamento. Nel suo intervento ha ribadito: “Non permetteremo a una mail anonima di decidere il calendario scolastico“.

Un ulteriore messaggio di mail bombing, indirizzato alle caselle di posta elettronica con dominio del Ministero dell’Istruzione, ha inoltre contenuto un allarme bomba rivolto a Palazzo Chigi e una richiesta di dimissioni per Meloni. La segnalazione è stata considerata un nuovo falso allarme: non sono stati attivati controlli straordinari perché, secondo quanto riferito dalla sede del governo, “non c’è alcun segnale specifico che si tratti di un allarme concreto“. L’intenzione dichiarata dall’esecutivo è impedire che comunicazioni anonime e non accompagnate da riscontri possano paralizzare nuovamente scuole e uffici pubblici.