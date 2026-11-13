Un capo della polizia dell’Ivanovo è stato fermato per rapimento e frode, accusato di costringere uomini a firmare contratti militari per l’Ucraina.

Le autorità russe hanno iniziato una serie di indagini su presunti gruppi criminali che, con metodo organizzato, rapivano uomini privi di esperienza militare per poi imporre loro l’arruolamento nelle forze armate impegnate in Ucraina. Il caso più recente si è concentrato sulla regione di Ivanovo, dove il capo della polizia del distretto di Komsomolsky è stato posto in custodia preventiva, suscitando scalpore a livello nazionale.

Arresto di Yury Shibayev e accusa di reati gravi

Il giudice, con provvedimento del giovedì, ha disposto la detenzione preventiva di Yury Shibayev fino al 2 gennaio, con l’accusa di rapimento, frode e accesso non autorizzato a dati informatici. Shibayev, che dirige la sezione di Komsomolsky dal , ha rifiutato di dichiarare e ha negato ogni addebito, mantenendo la propria innocenza.

L’interrogatorio è stato sospeso e le autorità stanno valutando ulteriori misure cautelari.

Dettagli delle imputazioni

Secondo le indagini, la presunta organizzazione avrebbe reclutato uomini tramite promesse di lavoro retribuito, per poi rapirli e costringerli a sottoscrivere contratti con il Ministero della Difesa. Le accuse di accesso illecito a dati deriverebbero da una presunta manipolazione di sistemi informatici per occultare le tracce dei movimenti dei reclutati.

Gli inquirenti hanno identificato quindici soggetti coinvolti, con almeno sette vittime confermate.

La rete criminale e le sue vittime

Le autorità hanno ricostruito un quadro in cui gli uomini venivano portati in località isolate, tenuti in cantine o capanne improvvisate e sottoposti a pressioni per accettare i termini del servizio militare. Le testimonianze indicano che le vittime erano spesso uomini disoccupati o con problemi di alcolismo, selezionati per la loro vulnerabilità. Una volta costretti a firmare, venivano trasferiti in una unità militare della regione di Leningrado, dove dovevano servire direttamente al fronte.

Metodi di coercizione

Oltre al rapimento fisico, la rete avrebbe impiegato marriage fraudolente: le vittime erano incitate a contrarre matrimoni fittizi con donne locali, al fine di ottenere benefici economici destinati alle famiglie dei soldati feriti o morti. Tali pratiche miravano a incrementare i guadagni dei membri della banda, sfruttando il sistema di indennità militari.

Altri casi analoghi nelle regioni vicine

Le indagini sull’Ivanovo si inseriscono in un più ampio fenomeno scoperto anche nelle regioni di Vologda e Sverdlovsk. In Vologda, i procuratori di Cherepovets hanno denunciato una gang che ha prelevato uomini disoccupati e con problemi di dipendenza, li ha condotti in un’altra regione e li ha obbligati a firmare contratti militari, sottraendo anche i pagamenti destinati ai loro familiari. Le autorità hanno cancellato dal web un reportage di Kanal 12 che descriveva la dinamica.

Processo a Yekaterinburg

Un processo simile è iniziato a Yekaterinburg, capitale della regione di Sverdlovsk, dove gli imputati hanno offerto alloggi temporanei ai reclutati e, successivamente, li hanno minacciati per farli firmare. Gli inquirenti hanno inoltre rilevato il coinvolgimento di alcune donne che, sposando i reclutati, avrebbero rivendicato indennità per infortuni o decessi. Il caso ha messo in luce la presenza di una rete più estesa di reclutamento coercitivo, collegata a diversi distretti delle regioni centrali della Russia.