Le truffe alimentate dall’AI sfruttano velocità, volume e verosimiglianza. Email impeccabili, deepfake vocali credibili e siti clone di servizi sanitari o amministrativi puntano a rubare credenziali e denaro. La difesa funziona se è operativa: verifiche rapide delle fonti, gestione rigorosa di password e MFA, uso di passkey e monitoraggio continuo dei data breach. Qui i passaggi pratici per mettere barriere reali tra i criminali e i tuoi account personali e lavorativi.

Il rischio è trasversale: dall’acquisto su una farmacia online o parafarmacia online alla richiesta di cambio medico online o cambio dottore online, fino ai servizi di psicologia online, psicologo gratis online o psicologia gratis online. Persino ricerche mirate come “cambio medico online palermo” vengono imitate con domini quasi identici. Bastano poche regole chiare per riconoscere gli inganni e agire con prontezza.

Verifica delle fonti: come smascherare siti e offerte

Prima di inserire dati o pagare, verifica l’URL: dominî lunghi, trattini insoliti, lettera scambiata (es. rn al posto di m) indicano un clone. Controlla il certificato HTTPS cliccando sul lucchetto: non basta, ma l’assenza è un campanello. Usa il WHOIS o servizi di reputazione per vedere data di registrazione e contatti: siti-nastri creati da poco sono sospetti.

Diffida di sconti irrealistici su farmacia online e parafarmacia online, e confronta prezzi su più fonti affidabili. Per pratiche come cambio medico online o cambio dottore online, parti sempre dai portali istituzionali: evita link ricevuti via email o chat e cerca direttamente dal sito dell’ente competente.

Password, MFA e passkey: la triade che chiude la porta

Usa un password manager per generare e memorizzare credenziali uniche e lunghe (almeno 14 caratteri). Evita il riuso: se un sito viene violato, tutte le chiavi duplicate cadono. Attiva la MFA basata su app di autenticazione o chiavi hardware: gli SMS sono meglio di niente, ma meno robusti. Passa alle passkey dove disponibili: sostituiscono la password con una coppia di chiavi crittografiche legate al tuo dispositivo e protette da biometria. Le passkey riducono drasticamente phishing e furto di credenziali, perché non possono essere “digitate” su un sito truffa.

Deepfake vocali: segnali pratici per non farsi ingannare

Le truffe vocali AI imitano timbro, ritmo e pause. Fai attenzione a micro-artefatti: respiri innaturali, tagli sonori tra parole, intonazione piatta su frasi lunghe, richieste urgenti di denaro o codici. Stabilisci un codice di verifica con familiari e colleghi da usare in chiamata in caso di emergenza. Se arriva una richiesta anomala, interrompi e richiamala al numero già noto in rubrica. Mai dettare OTP o codici MFA al telefono. Per ambienti di lavoro, prevedi una procedura scritta per convalide fuori orario e pagamenti straordinari con doppia firma.

Email generate dall’AI: indizi e contromisure

Le email scritte dall’AI appaiono impeccabili, ma spesso presentano tono neutro, formule generiche e urgenza non motivata. Controlla sempre il mittente completo: dominî simili a marchi noti o varianti regionali ambigue sono tipici dei criminali. Passa il mouse su link e pulsanti per vedere l’URL reale: se non coincide con il dominio ufficiale, non cliccare. Non aprire allegati inattesi, soprattutto se .zip, .html o macro attive. Implementa filtri antiphishing aziendali e regole sul client: ad esempio, evidenziare in rosso email esterne che usano il brand interno o avvisi automatici per risposte a thread inoltrati.

Monitorare i data breach e impostare alert efficaci

Iscrivi le tue email a servizi di notifica breach per sapere se compaiono in database trafugati. Abilita alert di accesso su Google, Apple, Microsoft e sui principali social: riceverai un avviso per login da dispositivi o posizioni insolite. Crea alert su parole-chiave come nome e cognome, partita IVA, dominio aziendale, e varianti di brand per intercettare tempestivamente typosquatting e siti clone. Imposta report settimanali e un flusso chiaro: quando ricevi un alert, cambia subito la password del servizio toccato, revoca sessioni aperte e verifica regole di inoltro sospette nella posta.

Check-list di sicurezza: account personali e lavorativi

Account personali

Attiva MFA su email, banca, social, cloud; preferisci app o chiave fisica.

su email, banca, social, cloud; preferisci app o chiave fisica. Usa passkey dove possibile; altrove, password uniche e lunghe via password manager.

dove possibile; altrove, password uniche e lunghe via password manager. Blocca recuperi account deboli: aggiorna email e telefono di recupero, rimuovi domande segrete prevedibili.

Monitora data breach e salva un contatto fidato per emergenze.

e salva un contatto fidato per emergenze. Per acquisti su farmacia online/parafarmacia online, verifica autorizzazioni e partita IVA.

Account lavorativi

Enforce MFA e passkey per ruoli sensibili; vieta SMS per amministratori.

e passkey per ruoli sensibili; vieta SMS per amministratori. Limita privilegi: principio del minimo privilegio e revisione trimestrale degli accessi.

e revisione trimestrale degli accessi. Proteggi email: DMARC/DKIM/SPF corretti, banner per mittenti esterni, quarantena allegati rischiosi.

allegati rischiosi. Procedure anti-frode: doppia verifica per pagamenti, callback su numeri ufficiali, log dei consensi.

Incident readiness: piano per reset forzati, revoca token OAuth, comunicazione ai clienti.

Truffe nei servizi sanitari e psicologici: controlli rapidi prima di pagare

Per pratiche come cambio medico online o ricerche tipo “cambio medico online palermo”, atterra solo da link sul sito dell’ente sanitario o tramite motore di ricerca con annulli sponsorizzati filtrati; diffida di richieste di pagamento non previste. Nei servizi di psicologia online, psicologo gratis online e psicologia gratis online, verifica albo professionale, P.IVA e termini di trattamento dati: l’AI genera facilmente portali credibili, ma le tracce legali sono difficili da falsificare in modo coerente. Paga con metodi che offrono protezione acquisti e conserva ricevute e comunicazioni su canali ufficiali.

Quando scatta l’allarme: segnali di compromissione e prossime mosse

Accessi da località insolite, recuperi account non richiesti, nuove regole di inoltro in posta, transazioni non riconosciute o comparsa di profili clone del tuo brand sono indicatori di compromissione. Agisci in sequenza: 1) disconnetti tutte le sessioni, 2) cambia password o attiva passkey, 3) revoca token di app terze, 4) abilita o rafforza MFA, 5) segnala a banca/fornitore e, se necessario, congela i pagamenti. Programma un security review mensile: aggiorna il password manager, verifica gli alert, rimuovi accessi inutili e testa il codice di verifica familiare con una chiamata di prova.