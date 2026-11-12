Dopo quasi 18 ore di negoziati, sindacati e associazioni datoriali firmano un accordo che cambia le regole dei salari e dei rinnovi contrattuali.

Questa mattina, al termine di una trattativa intensissima che si è svolta a viale dell’Astronomia dalle 12.30 alle 5.30, è stato firmato un accordo quadro tra i tre principali sindacati nazionali e le principali organizzazioni datoriali italiane. L’incontro ha rappresentato il culmine di un percorso iniziato lo scorso luglio e ha avuto l’obiettivo di dare una risposta strutturata alle questioni più urgenti del mercato del lavoro.

L’incontro ha visto contrapposti i rappresentanti dei lavoratori – Maurizio Landini per la CGIL, Daniela Fumarola per la CISL e Pierpaolo Bombardieri per la UIL – e i vertici delle imprese, tra cui il vicepresidente delle relazioni industriali di Confindustria, Maurizio Marchesini, insieme a delegati di dodici associazioni datoriali tra cui Agci, Casartigiani, Claai, Cna, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative, Confesercenti, Confetra, Confservizi e Legacoop.

La durata di quasi diciotto ore ha richiesto sessioni plenarie e tavoli ristretti, ma ha permesso di superare le divergenze più radicate.

Il contenuto dell’accordo firmato in viale dell’Astronomia

Rappresentanza, assetti contrattuali e salari

L’accordo definisce un nuovo quadro di rappresentanza che armonizza le modalità di partecipazione sindacale all’interno delle imprese, introducendo criteri trasparenti per la certificazione della forza delle sigle, sia sindacali sia datoriali.

Per quanto riguarda i salari, il patto prevede una revisione che parte dall’obiettivo di recuperare il potere d’acquisto perduto, con meccanismi di adeguamento legati alle variazioni dei prezzi e non a semplici indici. Si stabilisce inoltre una soglia minima di incremento, da applicarsi automaticamente qualora il rinnovo del contratto subisca ritardi.

Le novità operative per il rinnovo dei contratti

Tempistiche e meccanismi di adeguamento

Uno degli elementi più innovativi è la disciplina delle tempistiche: le piattaforme informatiche di rinnovo contrattuale devono essere attivate almeno sei mesi prima della scadenza, dando alle parti un termine di risposta di un mese. Se i prezzi dei fattori di produzione superano le previsioni, la differenza si recupera mediante verifiche periodiche e resta acquisita, evitando che il fattore inflazione venga trasferito interamente ai lavoratori. Inoltre, qualora il rinnovo si protragga, scatta una tutela obbligatoria basata sul recupero dell’inflazione, concepita non come semplice indicizzazione ma come parte di una vera contrattazione.

Salute, sicurezza e formazione

L’intesa si chiude con capitoli dedicati alla salute e sicurezza sul lavoro e alla formazione continua. Vengono introdotti obblighi per le imprese di adottare piani di sicurezza più dettagliati e di investire in percorsi formativi mirati, con l’obiettivo di elevare le competenze dei lavoratori e di ridurre i rischi occupazionali. Queste disposizioni mirano a creare un ambiente di lavoro più protetto e a favorire la crescita professionale, elementi considerati fondamentali per la sostenibilità a lungo termine del mercato del lavoro.

Le parole dei protagonisti

Al termine dell’incontro, la segretaria generale della CISL, Daniela Fumarola, ha definito l’accordo “fondativo” e ha sottolineato che “il primo risultato è nelle buste paga”. Ha inoltre ribadito che i contratti si rinnovano alla scadenza, con le piattaforme operative attivate sei mesi prima e la risposta entro un mese, evitando così ritardi che penalizzerebbero i lavoratori. Il messaggio conclusivo è chiaro: rinviare non sarà più conveniente per nessuna delle parti coinvolte.