Greta Thunberg ha ottenuto fama a livello mondiale quando da ragazzina si esponeva davanti al parlamento svedese per sensibilizzare il pianeta contro il cambiamento climatico e a seguito di quei cartelli era riuscita ad attivare un movimento attivo in tutto il mondo, soprattutto in Europa, chiamato Fridays For Future – I venerdì per il futuro – manifestazioni di giovani che civilmente protestavano per un pianeta in sofferenza ed un clima che stava cambiando.

Greta Thunberg – dai “Fridays For Future” all’attivismo politico

Greta Thunberg nel frattempo è cresciuta ed ha cambiato il proprio approccio alla protesta, portandola ad un livello prettamente politico, basta vedere come l’attivista si sia mossa nel primo tentativo di portare i beni di prima necessità verso Gaza stando a bordo della Global Sumud Flotilla.

Un solo episodio ma tanto è bastato a riportarla al centro delle pagine di cronaca, difatti non è più così visibile a livello mediatico, a parte alle conferenze sul clima – come la Cop31 dove ha lanciato messaggi di avvertimento e sensibilizzazione contro la crisi climatica ammettendo che “il pianeta non sta morendo” ma al contrario “viene ucciso e sappiamo bene da chi”.

Insomma la giovane svedese è evoluta nel suo modo di fare attivismo puntando maggiormente ai grandi eventi e lasciando decadere la sua principale causa, quella che le ha permesso di fatto di ottenere la fama.

Greta Thunberg sfotte i “gretini” “li fanno ancora”

Greta Thunberg è tra i protagonisti del documentario On Tanks into the Climate Crisis – How Activism is Criminalised. Nella scena diventata virale sui social si trova vicino ad un tavolino assieme a due persone, l’intervistatore e un’altra giovane.

Chi la intervista le rammenta dei “Fridays for Future” spiegandole che proprio in quelle ore a Berlino si sta tenendo una manifestazione e lei risponde – come riporta Il Secolo d’Italia – “Li fanno ancora?” e scoppia a ridere fragorosamente, con lei anche l’altra ragazza.

Un comportamento che forse mostra il vero lato ipocrita di Greta Thunberg che avendo cambiato approccio si è dimenticata delle sue origini, oltre a mostrare una mancanza di rispetto verso quei giovani che credono davvero nella causa climatica e che l’hanno innalzata ad eroina. Questa risposta inattesa e deludente potrebbe far cambiare loro il peso attribuitole.