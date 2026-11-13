Il delitto di Garlasco continua a mantenere alta l’attenzione mediatica. Se ne è infatti parlato a “Mattino 5”, con ospite in studio l’avvocato di Stasi, Antonio De Rensis.

Caso Garlasco, si avvicina la revisione per Stasi. De Rensis: “Elementi che faranno scalpore”

Antonio De Rensis, avvocato difensore di Alberto Stasi nel delitto di Garlasco, è stato ospite nello studio di Federica Panicucci a “Mattino 5″.

Il legale ha parlato della revisione del processo del suo assistito, parlando di un elemento che potrebbe destare scalpore: “Io confermo che un elemento desterà eccezionale scalpore sì. La sentenza contro Stasi? Verrà frantumata sì, perché una sentenza ha molti pilastri, come le mura di casa. Ci sono le colonne portanti, se le butti giù cade via tutto.”

Caso Garlasco, parla De Rensis a Mattino 5

Come abbiamo visto, il legale di Stati, Antonio De Rensis, è stato ospite di Federica Panicucci a “Mattino 5”. La conduttrice a un certo punto gli ha detto che forse la procuratrice generale Nanni potrebbe essere intenzionata a far partire anche lei la revisione del processo. Il legale ha così risposto: “Non ho mai parlato con la dottoressa Nanni, un magistrato di un valore incommensurabile.

Noi abbiamo il nostro percorso, certo qualora volesse effettuare questa richiesta sarebbe una circostanza molto importante ma uso la massima prudenza.” E la Panicucci: “Voglio dire, per chiarezza nei confronti del pubblico, che in caso lei può richiederla ma poi deciderebbe la Corte di Appello.“. E De Rensis annuendo: “Certamente, la Corte d’Appello di Brescia.” Intanto ricordiamo che la Procura di Pavia ha disposto la richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Sempio, con l’udienza preliminare che è stata fissata per il prossimo 25 di febbraio, dove il gup deciderà se procedere o meno con il rinvio a giudizio. Se per allora non ci sarà stata la revisione di Stasi, la difesa di Sempio potrebbe sollevare un’eccezione di costituzionalità.