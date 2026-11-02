A "Mattino 5" si è tornato a parlare del delitto di Garlasco: è stato mostrato un foglio estratto dai diari dell'unico indagato nella nuova inchiesta, ovvero Andrea Sempio. In uno c'era scritto: "Io aiutato".

Il delitto di Garlasco continua a essere al centro dell’attenzione mediatica. A “Mattino 5” trasmissione condotta da Federica Panicucci, è stato mostrato un foglie proveniente dai diari dell’unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia, ovvero Andrea Sempio. Ecco che cosa c’era scritto.

Caso Garlasco, spunta un foglio sospetto tra i diari di Andrea Sempio: “Io aiutato”

A “Mattino 5″, programma condotto da Federica Panicucci si è tornato a parlare del delitto di Garlasco, con nuove rivelazioni. La conduttrice ha infatti mostrato un foglio che è stato estratto dai diari dell’unico indagato nella nuova inchiesta da parte della Procura di Pavia, ovvero Andrea Sempio. Un foglio che conterrebbe appunti a dir la verità confusi e poco chiari, ma che secondo il programma Mediaset potrebbero anche rappresentare indizi utili a chi sta indagando sull’omicidio di Chiara Poggi.

Al centro di questi appunti, secondo “Mattino 5″, ci sarebbero alcuni episodi di suicidio registrati nella zona e la citazione del nome di Giovanni Ferri. La pagina, inoltre, risulta redatta in carattere stampatello e menzionerebbe pura la figura di un “uomo misterioso”. Tra le frasi prese in esame risalta soprattutto un’espressione finale interpretata come “io aiutato”, ma che in realtà dal senso tutt’altro che chiaro.

Nel corso della trasmissione è stato comunque sottolineato come gli investigatori avessero già vagliato il consistente materiale del diario, inserendo proprio questo specifico manoscritto tra i documenti ritenuti di interesse.

Caso Garlasco, Sempio verso il rinvio a giudizio?

Come visto a “Mattino 5” si è parlato ancora del caso di Garlasco, col foglio estratto dal diario di Andrea Sempio. Intanto si è in attesa di capire se il 38enne verrà o meno rinviato a giudizio. Queste erano state le parole dell’indagato riguardo le accuse: “Quando mi accusano di essere l’assassino di Chiara Poggi faccio fatica a rispondere perché oggi sono talmente saturo che è come se una parte di emozioni fossero spente. È la difesa di Stasi che mi ci ributta dentro tutte le volte, che spinge per cercare di far ripartire le indagini contro di me”.