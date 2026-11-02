Taylor Mega testimonial del Fvg: la reazione choc del Pd

La possibile scelta di Taylor Mega come testimonial del Friuli Venezia Giulia ha acceso il dibattito politico, con le opposizioni che contestano l’ipotesi di investire quasi 90mila euro in una campagna social. L’influencer friulana rompe il silenzio e replica alle critiche: «Sono stata strumentalizzata mio malgrado».

Taylor Mega testimonial del Friuli Venezia Giulia, scoppia la polemica sugli 87mila euro

La possibile collaborazione tra Taylor Mega e PromoTurismoFVG per la promozione del Friuli Venezia Giulia continua a far discutere. Al centro della controversia c’è una proposta economica da 87.600 euro per la realizzazione di otto contenuti social, attraverso i quali l’influencer friulana dovrebbe contribuire alla valorizzazione del territorio e del marchio Io sono FVG.

Una cifra che ha attirato l’attenzione delle opposizioni in Consiglio regionale, in particolare del Partito democratico e di Alleanza Verdi e Sinistra, che hanno sollevato dubbi sull’opportunità di destinare una somma simile a un’operazione di comunicazione digitale. L’importo previsto corrisponderebbe a 10.950 euro per ciascun contenuto, con pubblicazioni programmate, nell’eventualità di un accordo, tra novembre 2026 e giugno 2027.

Come riportato da Udine Today, la questione, tuttavia, non riguarda un incarico già assegnato: PromoTurismoFVG ha chiarito, attraverso una comunicazione del 29 ottobre, che non è stato firmato alcun contratto e che la proposta è ancora al vaglio degli uffici competenti.

A contestare pubblicamente l’operazione sono stati diversi esponenti politici. Il capogruppo del Pd Diego Moretti ha definito la possibile spesa «uno spreco di soldi pubblici», mentre il rappresentante del Patto per l’Autonomia, Massimo Moretuzzo, ha espresso perplessità sull’iniziativa. Alla discussione si è aggiunta anche la consigliera regionale di Alleanza Verdi e Sinistra Serena Pellegrino, che ha presentato un’interrogazione alla Giunta guidata da Massimiliano Fedriga. Nel documento vengono richieste spiegazioni sui parametri utilizzati per stabilire la congruità del compenso, sui risultati attesi dalla campagna e sulle eventuali alternative disponibili per promuovere le attrazioni regionali.

La replica di Taylor Mega: «Sono stata strumentalizzata mio malgrado»

Dopo giorni di discussioni, Taylor Mega ha deciso di intervenire direttamente sui social, pubblicando un video di un minuto e 41 secondi per raccontare la propria versione della vicenda. L’influencer, originaria di Carlino, ha contestato la ricostruzione circolata sui media, sottolineando che molte delle persone intervenute avrebbero espresso giudizi senza conoscere tutti gli elementi. «Sono stata strumentalizzata mio malgrado» e «io non ci sto a questa narrazione», ha dichiarato in apertura del filmato. La content creator ha quindi spiegato perché ritiene legittima la propria candidatura, facendo riferimento sia alla popolarità raggiunta online sia al rapporto mai interrotto con la regione in cui è nata.

Con 2,6 milioni di follower, Mega sostiene di essere la creator friulana con il pubblico più ampio sui social e di poter garantire una notevole esposizione mediatica alle iniziative turistiche locali. «Ogni video raggiunge una vasta platea di persone, garantendo una vasta visibilità e, quindi, un concreto ritorno di natura economica per il territorio», ha affermato. Tra gli elementi a sostegno della proposta ha ricordato anche il legame con le proprie origini e l’utilizzo della lingua locale nei contenuti pubblicati: «Sono la content creator che ha mantenuto delle solide radici con la propria terra».

L’influencer ha inoltre precisato che il compenso prospettato sarebbe inferiore alle tariffe normalmente richieste da professionisti con una community di dimensioni analoghe. «Ci tengo di cuore a rappresentare il mio Friuli Venezia Giulia come ho sempre fatto», ha aggiunto, ribadendo la volontà di contribuire alla promozione della regione. Per conoscere l’esito della vicenda bisognerà ora attendere la conclusione dell’istruttoria di PromoTurismoFVG.

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