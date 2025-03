Borse False, non solo Santanché nella trappola, Taylor Mega anticipa i nomi ...

Il caso delle borse false regalate a Daniela Santanché ha scatenato il web e non solo difatti il programma televisivo “Le Iene” ha interpellato la famosa influencer e celebrità televisiva Taylor Mega per cercare di capire come scoprire un falso dall’esemplare reale.

Taylor Mega “detective” delle borse fake

Taylor Mega è stata intervistata dalla Iena Stefano Corti e immediatamente ha ammesso la propria conoscenza del settore – come riportato da notizievirgilio.it – “io sono una collezionista vera, le riconosco tutte“.

Per metterla alla prova il giornalista le ha mostrato le foto di svariate celebrità, senza fare nomi a favore di camera, e dai commenti oltre a riconoscere le donne fotografate, Mega ha fatto un’analisi delle borse svelando che buona parte di queste erano dei falsi.

Falsi anche alla settimana della moda milanese

Il servizio de “Le Iene” è poi andato avanti, riportando immagini e video di un test reale effettuato durante la Milano Fashion Week.

Stefano Corti si è recato all’evento in compagnia di un’esperta di borse griffate, come segnala virgilionotizie tra le molte vip presenti l’attenzione è caduta su Cecilia Capriotti e Melita Tognolo.

Dopo un controllo l’esperta ha avuto svariati dubbi, svelandoli alle inconsapevoli vip che tuttavia si sono dette disponbili a verifiche ulteriori.

A quanto pare non solo la Santanché ma anche altre donne di fama sono cadute nel tranello pur rivolgendosi a boutique ufficiali.