Esmeralda, la figlia di Chillemi, nasce a sei mesi e ora sta bene

Esmeralda, la figlia di Chillemi, nasce a sei mesi e ora sta bene

Il 1 novembre l’attrice Francesca Chillemi è apparsa come ospite del programma Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, per parlare per la prima volta del difficile inizio della vita della sua seconda figlia, Esmeralda. Dopo mesi di silenzio, la madre ha deciso di condividere al pubblico i dettagli di una nascita avvenuta con tre mesi di anticipo, quando la bambina pesava appena 800 grammi.

La testimonianza, intrisa di emozione, ha subito attirato l’attenzione dei telespettatori, che hanno potuto comprendere quanto sia stato intenso il periodo di attesa e preoccupazione.

Il racconto di Verissimo sulla nascita di Esmeralda

Durante l’intervista, Chillemi ha spiegato che la piccola “aveva fretta di nascere” e che è arrivata al mondo a sei mesi di gestazione, con un peso di 800 grammi.

“È nata un pochino prematura, un po’ tanto, di 6 mesi, pesava 800 grammi”, ha raccontato, sottolineando la gravità della situazione. La giovane madre ha poi aggiunto che, nonostante la mancanza di sintomi evidenti, un forte istinto materno l’ha spinta ad andare in ospedale, dove le è stata diagnosticata la prematurità.

L’istinto materno che ha fatto la differenza

Secondo le parole di Francesca Chillemi, “una sensazione interna mi ha detto di andare a visitarmi”. Non ha avuto il tempo di provare paura: “Se ho avuto paura? Non c’è stato tempo per la paura”. Questo impulso ha permesso di intervenire tempestivamente, salvando la vita della neonata. Il racconto ha mostrato come la capacità di ascoltare il proprio corpo possa fare la differenza in circostanze così critiche.

Le settimane in terapia intensiva e il ritorno a casa

Esmeralda è stata ricoverata per quattro mesi in terapia intensiva neonatale. Durante questo periodo, il piccolo peso di 800 grammi ha richiesto cure specializzate, monitoraggio costante e un team di professionisti dedicati. La madre, pur dovendo affrontare la lunga assenza dalla vita pubblica, ha dichiarato che il lavoro è stato un sostegno fondamentale per ritrovare una routine e per mantenere un senso di normalità. Dopo quattro mesi di degenza, la bambina è stata dimessa e ha iniziato la sua crescita a casa, accompagnata da Eugenio Grimaldi, il padre.

Il ruolo della famiglia e del lavoro

Nel raccontare il percorso di guarigione, Chillemi ha evidenziato il supporto della famiglia allargata, dei nonni e degli amici più stretti. “Sono delle cose che tieni un po’ riservate per rispetto, anche di chi lo sta provando in questo momento”, ha spiegato, sottolineando la delicatezza dell’argomento per chi vive situazioni analoghe. Inoltre, ha riconosciuto l’aiuto di collaboratori esterni, che le hanno consentito di coniugare gli impegni professionali con le esigenze della piccola.

Le due figlie: Rania ed Esmeralda

La madre ha poi riflettuto sul legame che si è creato tra le sue due bambine. Rania, nata nel 2016 dalla relazione con Stefano Rosso, è stata la prima esperienza di maternità, mentre Esmeralda ha rappresentato una sfida più complessa. “La prima gravidanza mi ha trasformata, la seconda mi ha fatta crescere”, ha affermato. Oggi, le due sorelle sono legate da un amore intenso; la più piccola è descritta come “molto energica, non sa contenere la sua emotività”, e ogni momento passato con Rania diventa una piccola festa per la famiglia.