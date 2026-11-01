Poteva trasformarsi in tragedia, invece fortunatamente non è stato così. Questa notte si è verificato uno spaventoso incidente a Positano, in Costiera Amalfitana, dove un’auto è uscita di strada sfondando la ringhiera di protezione laterale e rimanendo sospeso sullo strapiombo.

Positano: auto va fuori strada e rimane in bilico sullo strapiombo

Terribile e spaventoso incidente stradale nella notte in Costiera Amalfitana, per l’esattezza a Positano, in provincia di Salerno.

Per cause ancora da chiarire, un giovane alla guida della propria auto ne ha perso improvvisamente il controllo col veicolo che, dopo aver sbandato, ha sfondato la ringhiera di protezione laterale per poi rimanere in bilico sullo strapiombo, col rischio di precipitare nel vuoto. Sul posto, oltre ai soccorsi, sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Maiori, al fine di avviare le operazioni di soccorso.

Sul posto anche le autorità al fine di effettuare tutti i rilievi necessari a stabilire la causa di questo terribile incidente stradale.

Positano, auto sfonda la ringhiera e rimane in bilico sullo strapiombo: tragedia sfiorata

Come abbiamo visto, nella notte si è verificato uno spaventoso incidente in Costiera Amalfitana, per l’esattezza a Positano, in provincia di Salerno dove, per cause ancora in fase di accertamento, un’auto è rimasta in bilico sullo strapiombo dopo essere uscita di strada e aver sfondato la ringhiera di protezione laterale della carreggiata.

Sul posto i soccorsi, le autorità e i vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in salvo il giovane guidatore, a mettere in sicurezza l’auto e a recuperarla con un’autogru. Il giovane alla guida è rimasto miracolosamente illeso, in quella che poteva trasformarsi in una terribile tragedia. Al momento non è ancora chiaro il motivo per il quale il conducente abbia improvvisamente perso il controllo del veicolo, le indagini aiuteranno a fare chiarezza su questo brutto incidente stradale.