Un cittadino marocchino di 36 anni ha aggredito una guardia e un'infermiera all'interno dell'ospedale Martini, finendo arrestato dalla polizia.

L’ospedale Martini di Torino è stato teatro di un episodio di violenza che ha coinvolto sia il personale di sicurezza che quello sanitario. Secondo le ricostruzioni, una persona molesta è stata segnalata alla centrale operativa, scatenando un rapido intervento delle forze dell’ordine.

Aggressione a guardia giurata e a infermiera

Secondo le testimonianze raccolte sul posto, il sospetto ha colpito una guardia giurata al capo utilizzando uno zaino come arma improvvisata.

Poco dopo, quando un’infermiera è intervenuta per calmare la situazione, il soggetto ha sferrato un calcio contro di lei, provocando lesioni personali di lieve entità.

Intervento delle forze di ordine

La polizia di Stato è arrivata sul luogo poco dopo la segnalazione e ha proceduto all’arresto del responsabile, identificato come un cittadino marocchino di 36 anni, irregolare sul territorio nazionale.

L’uomo è stato imputato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e per le lesioni inflitte al personale sanitario.

Dettagli dell’arresto

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico hanno garantito la sicurezza dei presenti, impedendo possibili ulteriori aggressioni. Dopo la presa in custodia, il sospetto è stato condotto presso la stazione di polizia per le procedure di identificazione e la redazione del verbale.

Le autorità hanno sottolineato che, fortunatamente, le lesioni riportate dalla guardia e dall’infermiera sono state valutate come non pericolose per la vita, ma l’evento ha evidenziato la necessità di potenziare i protocolli di sicurezza interna negli ospedali, soprattutto in aree ad alto transito come i corridoi.

Il caso si inserisce in un più ampio contesto di attenzione verso la sicurezza dei luoghi di cura, dove la presenza di persone irregolari o con precedenti di violenza può rappresentare un rischio concreto per il personale e per i pazienti. Le autorità locali stanno valutando misure aggiuntive di controllo per evitare il ripetersi di simili episodi.

La rapida risposta della polizia di Stato e dell’ufficio prevenzione ha consentito di contenere l’aggressione e di mettere al sicuro il personale sanitario, dimostrando l’importanza di una rete di sorveglianza efficace all’interno delle strutture sanitarie.