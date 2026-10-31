Sabato 31 ottobre, l’ambasciata degli Stati Uniti a Mosca ha diffuso un allarme di sicurezza senza precedenti, indicando la presenza di una minaccia credibile di un possibile attacco con un alto numero di vittime. L’avviso specifica che il luogo potenzialmente interessato è il Tsaritsyno Museum Reserve, sito situato in Dolskaya Ulitsa 1, zona 11569 di Mosca.

Il comunicato sottolinea che le autorità statunitensi stanno coordinando la risposta con i partner russi, invitando la popolazione a tenersi lontano dall’area e a prendere le dovute precauzioni di sicurezza.

Allarme urgente dell’ambasciata USA a Mosca

Nel messaggio ufficiale è stato precisato che la minaccia è di natura mass casualty, cioè capace di provocare numerosi feriti o morti in un breve lasso di tempo.

Gli Stati Uniti hanno chiesto ai cittadini e ai residenti di evitare il complesso museale, di monitorare costantemente le notizie locali e di mantenere carico il proprio cellulare per eventuali comunicazioni di emergenza. Inoltre, è stato consigliato di portare con sé documenti di identità e di rivedere il proprio piano di sicurezza personale in caso di evoluzione della situazione.

Reazione del FSB alle informazioni ricevute

Nel pomeriggio dello stesso giorno, il Servizio federale di sicurezza russo (FSB) ha confermato di aver ricevuto dati provenienti dall’ambasciata americana riguardo i piani di un presunto attacco terroristico a Mosca. Un portavoce del FSB ha dichiarato pubblicamente che le autorità stanno già adottando le misure appropriate per neutralizzare la minaccia e garantire la protezione dei cittadini. La dichiarazione russa, pur senza entrare nei particolari operativi, indica che le informazioni sono state valutate come sufficientemente concrete da innescare un’attività di contrasto immediata.

Riferimenti a precedenti avvisi e l’attacco di Crocus City Hall

Questa non è la prima volta che gli Stati Uniti inviano un avviso di questo tipo a Mosca. Nel, poco prima dell’attacco al Crocus City Hall del 22 marzo, l’ambasciata americana aveva informato le autorità russe di una potenziale minaccia terroristica. L’attacco aveva provocato la morte di 145 persone e ferito centinaia di altre. All’epoca, il capo dell’intelligence russa, Sergei Naryshkin, aveva definito le informazioni ricevute “troppo generiche”, affermando che non consentivano di identificare gli autori o i metodi precisi del crimine, ma avevano comunque avvisato della possibilità di un evento tragico.

Commento di Sergei Naryshkin sulla vaghezza dei dati

Il fascicolo presentato da Naryshkin evidenziava che, sebbene i servizi di intelligence americani avessero fornito indicazioni di un pericolo, la mancanza di dettagli operativi rendeva difficile una risposta mirata. Tuttavia, le autorità russe hanno comunque considerato l’avviso come un elemento di prudenza, mobilitando le forze di ordine e aumentando la vigilanza nei luoghi pubblici. La ripetizione di tali avvisi solleva interrogativi sulla capacità di condivisione di informazioni tra le due potenze e sul possibile impatto di queste comunicazioni sulla percezione della sicurezza da parte della popolazione.

Implicazioni della nuova allerta per la sicurezza di Mosca

L’attuale avviso di massa alla Tsaritsyno Museum Reserve evidenzia una crescente attenzione verso potenziali obiettivi di grande affluenza pubblica. Le autorità russe, sostenute dal supporto di agenzie straniere, sembrano adottare un approccio più proattivo rispetto al passato, rapidamente attivando piani di emergenza e informando il pubblico. Resta da capire se la minaccia si concretizzerà o se, come nel caso di Crocus City Hall, l’allerta avrà un ruolo preventivo più che operativo. In ogni caso, la cittadinanza è invitata a rimanere vigile, a seguire le indicazioni delle forze dell’ordine e a non sottovalutare la gravità di una potenziale minaccia terroristica di massa.