La Fiat Panda ha sfondato la ringhiera del belvedere di via Torricelle, precipitando nella scarpata con cinque ragazzi a bordo: uno è ricoverato in Neurochirurgia.

Tragedia sfiorata nella notte a Montemiletto, in provincia di Avellino, dove un’auto con a bordo cinque minorenni è precipitata dal belvedere dopo aver sfondato la ringhiera di protezione. La Fiat Panda è finita nella scarpata sottostante, ribaltandosi dopo un volo di diversi metri. I ragazzi, tutti tra i 15 e i 16 anni, sono stati soccorsi e trasportati in ospedale

Auto con cinque minorenni precipita dal belvedere a Montemiletto: paura nella notte

Momenti di grande apprensione a Montemiletto, in provincia di Avellino, dove durante la notte cinque ragazzi, tutti minorenni e di età compresa tra i 15 e i 16 anni, sono rimasti coinvolti in un grave incidente stradale. Come riportato da Il Mattino, la Fiat Panda sulla quale viaggiavano ha sfondato la ringhiera del belvedere di via Torricelle, finendo nella scarpata sottostante dopo un volo di diversi metri.

A dare l’allarme è stata una segnalazione che ha fatto intervenire sul posto due pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano. Decisivo anche l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno raggiunto il veicolo e aiutato i cinque occupanti a uscire dall’abitacolo.

Cinque ragazzi soccorsi e trasportati in ospedale: uno è ricoverato in Neurochirurgia

Dopo essere stati estratti dalla vettura, tutti i ragazzi sono stati accompagnati all’ospedale Moscati di Avellino per ricevere le cure e sottoporsi agli accertamenti sanitari. Secondo le prime informazioni, due dei feriti sarebbero stati inizialmente classificati in codice rosso, mentre gli altri avrebbero riportato lesioni meno gravi. Uno dei sedicenni è stato ricoverato nel reparto di Neurochirurgia, mentre gli altri sono stati sottoposti a controlli al pronto soccorso. Fortunatamente, stando a quanto riferito dal sindaco di Montemiletto, Massimiliano Minichiello, nessuno dei cinque sarebbe in pericolo di vita.

Nel frattempo, i carabinieri hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause dell’accaduto. Tra le ipotesi al vaglio c’è quella di un errore durante una manovra: il conducente, anziché inserire la retromarcia, potrebbe aver premuto l’acceleratore. Si tratta, tuttavia, di una ricostruzione ancora da verificare. L’area del belvedere è stata transennata e la ringhiera danneggiata messa in sicurezza, mentre sono state avviate le operazioni per recuperare la Fiat Panda, rimasta nella scarpata.