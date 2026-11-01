Da anni i nomi di Lorella Cuccarini e Alberto Matano sono al centro di un acceso dibattito televisivo. Le tensioni emerse durante la conduzione della versione pomeridiana di La Vita in Diretta nel 2019-2020 sono riemersi recentemente, quando la conduttrice ha nuovamente parlato della vicenda in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera.

A più di sei anni di distanza, la show-girl ha definito quel capitolo della sua vita professionale “un giorno da dimenticare”, sottolineando quanto il ricordo sia ancora doloroso.

Il saluto finale: il ricordo più amaro della carriera

Nel colloquio, Cuccarini ha spiegato che il momento più brutto e più amaro è stato il saluto finale a La Vita in Diretta insieme a Matano.

Ha affermato che si trattava di “un’esperienza umana deludente”, un’esperienza unica nella sua lunga carriera di 40 anni, perché per la prima volta ha provato un profondo senso di solitudine. “Non mi era mai capitato”, ha dichiarato, descrivendo la sensazione come “veramente spiacevole”. Queste parole hanno subito fatto il giro del panorama mediatico, riaccendendo il dibattito sulle dinamiche interne al programma.

La lettera del 26 giugno 2020: accuse di ego e maschilismo

Il 26 giugno 2020, poche ore prima dell’ultima puntata, Cuccarini ha inviato alla redazione una lettera in cui denunciava comportamenti che definiva “un ego smisurato” e “maschilismo”. Nel testo, la conduttrice accusa il collega di aver esercato una pressione costante, a tratti “sottilmente” ma con determinazione, e di aver manifestato prevaricazioni mai sperimentate prima nella sua vita professionale. La missiva è stata pubblicata sui quotidiani, scatenando una serie di reazioni a catena e costringendo Matano a rispondere pubblicamente, negando le accuse e definendole “ingiuste”.

La risposta di Matano e l’assenza di chiarimenti

Alberto Matano ha respinto categoricamente le imputazioni, sostenendo che l’etichetta di “maschilista” non corrisponde al suo carattere né al suo modo di lavorare. In un’intervento al Festival della TV, ha dichiarato di aver vissuto la denuncia come “una ferita ingiusta” e di non aver più incrociato la strada di Cuccarini in ambito professionale. Da quel momento, le loro carriere hanno seguito percorsi separati: Matano è rimasto a conduzione su Rai 1, mentre Cuccarini ha trovato una nuova casa in Mediaset, dove oggi è docente di danza nel programma Amici di Maria De Filippi.

Le recenti dichiarazioni di Cuccarini su lealtà e tradimenti

Nel corso di un’intervista al Corriere della Sera, la show-girl ha anche affrontato il tema più ampio della fiducia sul posto di lavoro. Alla domanda se avesse mai subito “pugnalate alle spalle”, ha ammesso di aver vissuto almeno un episodio del genere, ma ha sottolineato che non ha mai risposto con lo stesso metodo: “Ho sempre lavorato con onestà, con rispetto di tutti”. Ha aggiunto di voler ottenere risultati perché li merita, non perché è “più furba” di qualcuno, e ha rifiutato di “sgomitare” per avanzare. Queste parole sono state riproposte anche durante la sua partecipazione a The Traitors Italia, dove ha spiegato di aver accettato il gioco per la sua passione per i “gioco di ruolo” e per la sfida di dover gestire alleanze e sospetti.

Il passato di Cuccarini con Matano rimane un capitolo doloroso, ma la conduttrice sembra aver trasformato l’esperienza in un monito personale sulla lealtà e sull’importanza di non scendere a compromessi etici. Il ricordo di quel “giorno da dimenticare” continua a influenzare il suo approccio professionale, mentre il pubblico resta a guardare la sua evoluzione su nuovi palcoscenici televisivi, tra Amici e reality di strategia.